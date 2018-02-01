 حسبان في اجتماع ساخن مع اللعابة ديال الرجاء..''غادي نخلصكم منين يوصلونا فلوس ديال الياميق من جنوة '' ﻿
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حسبان في اجتماع ساخن مع اللعابة ديال الرجاء..''غادي نخلصكم منين يوصلونا فلوس ديال الياميق من جنوة ''

بتاريــخ : 24 فبراير 2018 / 03:38 حسبان في اجتماع ساخن مع اللعابة ديال الرجاء..غادي نخلصكم منين يوصلونا فلوس ديال الياميق من جنوة | سبور
حسبان في اجتماع ساخن مع اللعابة ديال الرجاء..''غادي نخلصكم منين يوصلونا فلوس ديال الياميق من جنوة ''
كشفت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور''، أن سعيد حسبان رئيس فريق الرجاء الرياضي، أخبر اللاعبين في اجتماع عقده معهم اليوم، بأنهم سيتوصلون بمستحقاتهم العالقة بعد أن يتوصل الفريق بمبلغ صفقة انتقال جواد

 ''شوف سبور''

 كشفت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور''، أن سعيد حسبان رئيس فريق الرجاء الرياضي، أخبر اللاعبين في اجتماع عقده معهم اليوم، بأنهم سيتوصلون بمستحقاتهم العالقة بعد أن يتوصل الفريق بمبلغ صفقة انتقال جواد الياميق إلى صفوف جنوى الايطالي خلال الميركاتو الشتوي.

وأوضحت نفس المصادر أن أجواء هذا الاجتماع كانت ساخنة بسبب استياء اللاعبين و الطاقم التقني بقيادة الاسباني خوان غاريدو، من تأخر صرف مستحقاتهم المالية، خصوصا أنهم يسعون للمنافسة على اللقب.

وأضافت نفس المصادر، أن أحد اللاعبين قال لحسبان ''واش الرجاء توقف على جزء من مبلغ بيع لاعب''، ليضيف أخر '' إيوا كون ما تباعش ياميق ؟'' ليغادر حسبان الاجتماع وسط غضب اللاعبين.

يذكر أن لاعبو الرجاء لم يتوصلوا بمنح 14 مباراة ، وراتب 3 أشهر ، ومنح التوقيع السنوية، علما أن حسبان وعدهم بصرفها دون أن يلتزم بوعده.

‫شوف تيفي

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الرجاء الرياضي سعيد حسبان شوف سبور

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