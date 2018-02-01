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سكوب .. جامعة لقجع تصدم حسبان بخصوص عقد الجمع العام الاستثنائي للرجاء

بتاريــخ : 24 فبراير 2018 / 03:36 سكوب .. جامعة لقجع تصدم حسبان بخصوص عقد الجمع العام الاستثنائي للرجاء | سبور
سكوب .. جامعة لقجع تصدم حسبان بخصوص عقد الجمع العام الاستثنائي للرجاء
كشفت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور'' أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، سترفض عقد الجمع العام الاستثنائي لفريق الرجاء الرياضي، في 30 يونيو المقبل ، من طرف رئيس الفريق الاخضر سعيد حسبان.

''شوف سبور''

 كشفت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور'' أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، سترفض عقد الجمع العام الاستثنائي لفريق الرجاء الرياضي، في 30 يونيو المقبل ، من طرف رئيس الفريق الاخضر سعيد حسبان.

وأضافت نفس المصادر، أن رئيس الجامعة فوزي لقجع، أحال قضية الجمع العام الاستثنائي لفريق الرجاء البيضاوي على الجهات القانونية التابعة للمكتب المديري للحسم فيه، حيث من المرتقب أن ينعقد اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل.

اللجنة التحضيرية أعلنت عن موعد الجمع العام غير العادي لنادي الرجاء يوم 28 فبراير الجاري، في بلاغ رسمي توصلت شوف سبور بنسخة منه، مؤكدة إشرافها على كل المساطر القانونية والإدارية لعقد الجمع حسب ما ينص عليه القانون.

ويذكر أن فوزي لقجع رئيس الجامعة كان قد منح سعيد حسبان رئيس الفريق الأخضر، مهلة 30 يوما قبل اتخاد التدابير القانونية اتجاه المكتب المسير للنادي في حال رفضه لإجراء الجمع العام قبل شهر مارس المقبل.

‫شوف تيفي

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الرجاء الرياضي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم شوف سبور

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