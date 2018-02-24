حصري وبالصورة..هذه هي الزوجة اللي قتلها راجلها بطنجة و خشا الجثة ديالها فماريو ﻿

حصلت ''شوف تيفي'' على صورة لـلزوجة ''زكية'' والتي سقطت ضحية جريمة بشعة هزت حي بنديبان بمدينة طنجة، بطلها زوجها المدعو رشيد والذي أقدم على قتلها بطريقة بشعة من خلال خنقها بواسطة ''منديل رأس''بعد خلاف

''شوف تيفي''

حصلت ''شوف تيفي'' على صورة لـلزوجة ''زكية'' والتي سقطت ضحية جريمة بشعة هزت حي بنديبان بمدينة طنجة، بطلها زوجها المدعو رشيد والذي أقدم على قتلها بطريقة بشعة من خلال خنقها بواسطة ''منديل رأس''بعد خلاف بينهما.

وكان مصدر ''شوف تيفي'' القريب من الضحية، قد أكد أن هذه الأخير كانت تعمل قيد حياتها بمعمل للخياطة، وكانت المعيل لأسرتها الصغيرة لأن زوجها كان عاطلا عن العمل ومدمنا على المخدرات.

تجدر الإشارة إلى أن المصالح الأمنية بمدينة طنجة، أوقفت المعني بالأمر وهو يحاول مغادرة المدينة ساعات بعد ارتكاب جريمته البشعة.