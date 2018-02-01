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خطير..تقرقب و هرس 14 سيارة بالرباط وهاشنو دارو ليه البوليس

بتاريــخ : 24 فبراير 2018 / 02:41 خطير..تقرقب و هرس 14 سيارة بالرباط وهاشنو دارو ليه البوليس | مجتمع
خطير..تقرقب و هرس 14 سيارة بالرباط وهاشنو دارو ليه البوليس
أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن الرباط، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 23 فبراير الجاري، شخصا يبلغ من العمر 28 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في

''شوف تيفي''

 أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن الرباط، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 23 فبراير الجاري، شخصا يبلغ من العمر 28 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في إلحاق أضرار مادية بمجموعة من السيارات الخاصة نتيجة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.

 وحسب ولاية أمن الرباط فقد أوضحت إجراءات البحث القضائي أن المشتبه فيه الذي كان في حالة اندفاع قوية، بسبب تعاطيه لأقراص مخدرة، أقدم على إلحاق أضرار مادية بأربعة عشر سيارة خاصة كانت مستوقفة بالزنقة 54 على مستوى حي الرشاد بمدينة الرباط، وذلك كرد فعل انتقامي نتيجة خلافات شخصية بينه وبين الحارس الليلي بالزنقة المذكورة.

وأكدت الولاية بأن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، احتفظت بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بهدف الوقوف على الأسباب الحقيقية التي كانت وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وكذا مواصلة التحريات مع الحارس الليلي وكل من له علاقة بهذه القضية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الشرطة القضائية المخدرات ولاية أمن الرباط حي الرشاد

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