 أحكام بين 4 سنوات و12 سنة سجنا نافذا في حق 10 متهمين توبعوا من أجل قضايا لها علاقة بالإرهاب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

طقس بارد وأمطار بهاته المناطق المغربية اليوم السبت | مجتمع

طقس بارد وأمطار بهاته المناطق المغربية اليوم السبت

بالفيديو..مروان حاجي يجمع الفنانين المغاربة حول الطرب الأندلسي بالدارالبيضاء | بووز

بالفيديو..مروان حاجي يجمع الفنانين المغاربة حول الطرب الأندلسي بالدارالبيضاء

اشتباكات عنيفة بين جماهير سبارتاك موسكو الروسي و أتليتيكو بيلباو الاسباني | بووز

اشتباكات عنيفة بين جماهير سبارتاك موسكو الروسي و أتليتيكو بيلباو الاسباني

مدرب برشلونة يخرج بتصريح قوي قبل مباراة جيرونا ويتوعد بضرب تشيلسي على ملعب الكامب نو | بووز

مدرب برشلونة يخرج بتصريح قوي قبل مباراة جيرونا ويتوعد بضرب تشيلسي على ملعب الكامب نو

ريال مدريد أمام إختبار صعب حين يواجه ديبورتيفو آلافيس وزيدان متخوف قبل المباراة هل تستمر الصحوة؟ | بووز

ريال مدريد أمام إختبار صعب حين يواجه ديبورتيفو آلافيس وزيدان متخوف قبل المباراة هل تستمر الصحوة؟

بالفيديو .. شاهد كيف تلاعب صاحب الايس الكريم باعصاب دنيا بطمة | بووز

بالفيديو .. شاهد كيف تلاعب صاحب الايس الكريم باعصاب دنيا بطمة

مثير..بنسلمان يبني مملكة أخرى.. السعودية غادي تخسر 64 مليار دولار على الترفيه والسعادة | دولي

مثير..بنسلمان يبني مملكة أخرى.. السعودية غادي تخسر 64 مليار دولار على الترفيه والسعادة

حصري وبالفيديو..الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة تكشف عن الأسباب الكامنة وراء إلغاء مادة الفلسفة | مجتمع

حصري وبالفيديو..الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة تكشف عن الأسباب الكامنة وراء إلغاء مادة الفلسفة

ضربة معلم..حجز طن ونصف من الحشيش بشفشاون | مجتمع

ضربة معلم..حجز طن ونصف من الحشيش بشفشاون

أمة استثنائية...

أحكام بين 4 سنوات و12 سنة سجنا نافذا في حق 10 متهمين توبعوا من أجل قضايا لها علاقة بالإرهاب

بتاريــخ : 24 فبراير 2018 / 02:31 أحكام بين 4 سنوات و12 سنة سجنا نافذا في حق 10 متهمين توبعوا من أجل قضايا لها علاقة بالإرهاب | حوادث و حقوق
أحكام بين 4 سنوات و12 سنة سجنا نافذا في حق 10 متهمين توبعوا من أجل قضايا لها علاقة بالإرهاب
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا أمس الخميس عقوبات سجنية نافذة تراوحت ما بين 4 سنوات و12 سنة في حق 10 متهمين توبعوا من أجل التحريض على ارتكاب

''شوف تيفي''+''و م ع''

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا أمس الخميس عقوبات سجنية نافذة تراوحت ما بين 4 سنوات و12 سنة في حق 10 متهمين توبعوا من أجل التحريض على ارتكاب أفعال إجرامية والإشادة بتنظيم إرهابي.

وقضت المحكمة في حق المتهم الرئيسي، وهو من ذوي السوابق العدلية حيث قضى مدة سجنية من أجل تهم تتعلق بالإرهاب ،ب12 سنة سجنا نافذا ، وب10 سنوات سجنا نافذا في حق متهم آخر ، وبثمان سنوات نافذة في حق متهم ثالث ، فيما قضت بست سنوات نافذة في حق ثلاثة متهمين ، وبخمس سنوات نافذة في حق اثنين آخرين ،وبأربع سنوات حبسا نافذا لمتهمين اثنين .

وتوبع هؤلاء المتهمون الذين كانوا ينشطون ضمن خلية متخصصة في إرسال متطوعين شباب إلى بؤر التوتر بكل من سوريا والعراق من أجل '' تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، وتحريض الغير وإقناعه على ارتكاب فعل إرهابي ، والإشادة يتنظيم إرهابي ، ومساعدة الغير على ارتكاب جريمة إرهابية وعدم التبليغ'' كل حسب المنسوب إليه.

يشار إلى أن أفراد هذه الخلية التي كانت تنشط بعدد من مدن المملكة ، لهم علاقة بمسطرة استنادية سبق أن قدم بموجبها عدد من المتهمين في قضايا الإرهاب.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الإرهاب سلا السجن الحكم جريمة إرهابية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل.. حادثة سير خطيرة بين حافلة وشاحنة بخنيفرة وهذه حصيلة الضحايا | حوادث و حقوق

عاجل.. حادثة سير خطيرة بين حافلة وشاحنة بخنيفرة وهذه حصيلة الضحايا

عــــاجل و بالصور:حرب الطرق تحصد في هذه الأثناء 4 أرواح بين بنسليمان و الرباط وهاشنو واقع | حوادث و حقوق

عــــاجل و بالصور:حرب الطرق تحصد في هذه الأثناء 4 أرواح بين بنسليمان و الرباط وهاشنو واقع

مثير..فتاة استغلات شرطي وبغات دخل المخدرات لعشيقها التونسي المعتقل بسجن عكاشة | حوادث و حقوق

مثير..فتاة استغلات شرطي وبغات دخل المخدرات لعشيقها التونسي المعتقل بسجن عكاشة

نقل 87 تلميذا إلى المستشفى بعد تسجيل حالات اختناق نتيجة الاشتباه في استنشاقهم لغاز البوتان بتازة | حوادث و حقوق

نقل 87 تلميذا إلى المستشفى بعد تسجيل حالات اختناق نتيجة الاشتباه في استنشاقهم لغاز البوتان بتازة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

دونالد ترامب يجدّد دعوته لبناء سياج على طول الحدود الأميركية-المكسيكية | قنوات أخرى
منذ 47 دقيقة

دونالد ترامب يجدّد دعوته لبناء سياج على طول الحدود الأميركية-المكسيكية

أحوال الطقس : 24 فبراير 2018 | الطقس

أحوال الطقس : 24 فبراير 2018

بعد 15 اليوم لقاوهــا ميتة فدارها..لحظة العثور على جثة سيدة مُــسنة بفاس+شهادات مؤثرة | خارج البلاطو

بعد 15 اليوم لقاوهــا ميتة فدارها..لحظة العثور على جثة سيدة مُــسنة بفاس+شهادات مؤثرة

بالفيديو..بعد الوقفة الاحتجاجية..شوفو صدمة الشباب اللي خدمو كمتطوعين فالشان و متخلصوش | خارج البلاطو

بالفيديو..بعد الوقفة الاحتجاجية..شوفو صدمة الشباب اللي خدمو كمتطوعين فالشان و متخلصوش

﻿

آخر المستجدات

طقس بارد وأمطار بهاته المناطق المغربية اليوم السبت | مجتمع
منذ 35 دقيقة

طقس بارد وأمطار بهاته المناطق المغربية اليوم السبت

بالفيديو..مروان حاجي يجمع الفنانين المغاربة حول الطرب الأندلسي بالدارالبيضاء | بووز

بالفيديو..مروان حاجي يجمع الفنانين المغاربة حول الطرب الأندلسي بالدارالبيضاء

اشتباكات عنيفة بين جماهير سبارتاك موسكو الروسي و أتليتيكو بيلباو الاسباني | بووز

اشتباكات عنيفة بين جماهير سبارتاك موسكو الروسي و أتليتيكو بيلباو الاسباني

مدرب برشلونة يخرج بتصريح قوي قبل مباراة جيرونا ويتوعد بضرب تشيلسي على ملعب الكامب نو | بووز

مدرب برشلونة يخرج بتصريح قوي قبل مباراة جيرونا ويتوعد بضرب تشيلسي على ملعب الكامب نو

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.