 عــاجل و رسميا..ترامب ينقل سفارة أمريكا باسرائيل إلى القدس شهر ماي المقبل ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

طقس بارد وأمطار بهاته المناطق المغربية اليوم السبت | مجتمع

طقس بارد وأمطار بهاته المناطق المغربية اليوم السبت

بالفيديو..مروان حاجي يجمع الفنانين المغاربة حول الطرب الأندلسي بالدارالبيضاء | بووز

بالفيديو..مروان حاجي يجمع الفنانين المغاربة حول الطرب الأندلسي بالدارالبيضاء

اشتباكات عنيفة بين جماهير سبارتاك موسكو الروسي و أتليتيكو بيلباو الاسباني | بووز

اشتباكات عنيفة بين جماهير سبارتاك موسكو الروسي و أتليتيكو بيلباو الاسباني

مدرب برشلونة يخرج بتصريح قوي قبل مباراة جيرونا ويتوعد بضرب تشيلسي على ملعب الكامب نو | بووز

مدرب برشلونة يخرج بتصريح قوي قبل مباراة جيرونا ويتوعد بضرب تشيلسي على ملعب الكامب نو

ريال مدريد أمام إختبار صعب حين يواجه ديبورتيفو آلافيس وزيدان متخوف قبل المباراة هل تستمر الصحوة؟ | بووز

ريال مدريد أمام إختبار صعب حين يواجه ديبورتيفو آلافيس وزيدان متخوف قبل المباراة هل تستمر الصحوة؟

بالفيديو .. شاهد كيف تلاعب صاحب الايس الكريم باعصاب دنيا بطمة | بووز

بالفيديو .. شاهد كيف تلاعب صاحب الايس الكريم باعصاب دنيا بطمة

مثير..بنسلمان يبني مملكة أخرى.. السعودية غادي تخسر 64 مليار دولار على الترفيه والسعادة | دولي

مثير..بنسلمان يبني مملكة أخرى.. السعودية غادي تخسر 64 مليار دولار على الترفيه والسعادة

حصري وبالفيديو..الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة تكشف عن الأسباب الكامنة وراء إلغاء مادة الفلسفة | مجتمع

حصري وبالفيديو..الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة تكشف عن الأسباب الكامنة وراء إلغاء مادة الفلسفة

ضربة معلم..حجز طن ونصف من الحشيش بشفشاون | مجتمع

ضربة معلم..حجز طن ونصف من الحشيش بشفشاون

أمة استثنائية...

عــاجل و رسميا..ترامب ينقل سفارة أمريكا باسرائيل إلى القدس شهر ماي المقبل

بتاريــخ : 24 فبراير 2018 / 01:36 عــاجل و رسميا..ترامب ينقل سفارة أمريكا باسرائيل إلى القدس شهر ماي المقبل | دولي
عــاجل و رسميا..ترامب ينقل سفارة أمريكا باسرائيل إلى القدس شهر ماي المقبل
أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت الجمعة، أن مقر السفارة الأميركية في اسرائيل سينقل رسميا من تل ابيب إلى القدس في ماي 2018 ، بالتزامن مع الذكرى السبعين لقيام دولة اسرائيل.

شــــوف تيفي:

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت الجمعة، أن مقر السفارة الأميركية في اسرائيل سينقل رسميا من تل ابيب إلى القدس في ماي 2018 ، بالتزامن مع الذكرى السبعين لقيام دولة اسرائيل.

وقالت ناورت في بيان ''نحن بغاية السرور لقيامنا بهذا التقدم التاريخي، وننتظر
بفارغ الصبر الافتتاح في ماي''.

وأثار القرار وتزامنه مع ذكرى قيام دولة اسرائيل في الرابع عشر من ماي غضب الفلسطينيين الذين وصفوه ب''الاستفزاز''.

ويبدو هذا القرار تجسيدا للانحياز الأميركي لصالح اسرائيل، مع العلم بان السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي اعلنت الخميس ان خطة السلام الاميركية الجديدة لانهاء النزاع الاسرائيلي الفلسطيني ستكون جاهزة قريبا.

ويحيي الفلسطينيون سنويا ذكرى ''النكبة'' أي قيام دولة اسرائيل في الرابع عشر من ماي 1948 ما أجبر مئات الاف الفلسطينيين على ترك مدنهم وقراهم
والنزوح إلى دول عربية مجاورة

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب ترامب اسرائيل سفارة القدس.

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مثير..بنسلمان يبني مملكة أخرى.. السعودية غادي تخسر 64 مليار دولار على الترفيه والسعادة | دولي

مثير..بنسلمان يبني مملكة أخرى.. السعودية غادي تخسر 64 مليار دولار على الترفيه والسعادة

حصري..تطورات جديدة في قضية الداعية الإسلامي طارق رمضان المعتقل بسبب تهمة اغتصاب بفرنسا | دولي

حصري..تطورات جديدة في قضية الداعية الإسلامي طارق رمضان المعتقل بسبب تهمة اغتصاب بفرنسا

من قلب السجن..أول صورة للإعلامية ريهام سعيد باللباس الأبيض | دولي

من قلب السجن..أول صورة للإعلامية ريهام سعيد باللباس الأبيض

مثير..المعلق الجزائري حفيظ الدراجي يصف الوضع الجزائري بالمتعفن ويفجرها في وجه الرئيس ... | دولي

مثير..المعلق الجزائري حفيظ الدراجي يصف الوضع الجزائري بالمتعفن ويفجرها في وجه الرئيس ...

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

دونالد ترامب يجدّد دعوته لبناء سياج على طول الحدود الأميركية-المكسيكية | قنوات أخرى
منذ 47 دقيقة

دونالد ترامب يجدّد دعوته لبناء سياج على طول الحدود الأميركية-المكسيكية

أحوال الطقس : 24 فبراير 2018 | الطقس

أحوال الطقس : 24 فبراير 2018

بعد 15 اليوم لقاوهــا ميتة فدارها..لحظة العثور على جثة سيدة مُــسنة بفاس+شهادات مؤثرة | خارج البلاطو

بعد 15 اليوم لقاوهــا ميتة فدارها..لحظة العثور على جثة سيدة مُــسنة بفاس+شهادات مؤثرة

بالفيديو..بعد الوقفة الاحتجاجية..شوفو صدمة الشباب اللي خدمو كمتطوعين فالشان و متخلصوش | خارج البلاطو

بالفيديو..بعد الوقفة الاحتجاجية..شوفو صدمة الشباب اللي خدمو كمتطوعين فالشان و متخلصوش

﻿

آخر المستجدات

طقس بارد وأمطار بهاته المناطق المغربية اليوم السبت | مجتمع
منذ 35 دقيقة

طقس بارد وأمطار بهاته المناطق المغربية اليوم السبت

بالفيديو..مروان حاجي يجمع الفنانين المغاربة حول الطرب الأندلسي بالدارالبيضاء | بووز

بالفيديو..مروان حاجي يجمع الفنانين المغاربة حول الطرب الأندلسي بالدارالبيضاء

اشتباكات عنيفة بين جماهير سبارتاك موسكو الروسي و أتليتيكو بيلباو الاسباني | بووز

اشتباكات عنيفة بين جماهير سبارتاك موسكو الروسي و أتليتيكو بيلباو الاسباني

مدرب برشلونة يخرج بتصريح قوي قبل مباراة جيرونا ويتوعد بضرب تشيلسي على ملعب الكامب نو | بووز

مدرب برشلونة يخرج بتصريح قوي قبل مباراة جيرونا ويتوعد بضرب تشيلسي على ملعب الكامب نو

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.