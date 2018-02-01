عــاجل و رسميا..ترامب ينقل سفارة أمريكا باسرائيل إلى القدس شهر ماي المقبل ﻿

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت الجمعة، أن مقر السفارة الأميركية في اسرائيل سينقل رسميا من تل ابيب إلى القدس في ماي 2018 ، بالتزامن مع الذكرى السبعين لقيام دولة اسرائيل.

شــــوف تيفي:

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت الجمعة، أن مقر السفارة الأميركية في اسرائيل سينقل رسميا من تل ابيب إلى القدس في ماي 2018 ، بالتزامن مع الذكرى السبعين لقيام دولة اسرائيل.

وقالت ناورت في بيان ''نحن بغاية السرور لقيامنا بهذا التقدم التاريخي، وننتظر

بفارغ الصبر الافتتاح في ماي''.

وأثار القرار وتزامنه مع ذكرى قيام دولة اسرائيل في الرابع عشر من ماي غضب الفلسطينيين الذين وصفوه ب''الاستفزاز''.

ويبدو هذا القرار تجسيدا للانحياز الأميركي لصالح اسرائيل، مع العلم بان السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي اعلنت الخميس ان خطة السلام الاميركية الجديدة لانهاء النزاع الاسرائيلي الفلسطيني ستكون جاهزة قريبا.

ويحيي الفلسطينيون سنويا ذكرى ''النكبة'' أي قيام دولة اسرائيل في الرابع عشر من ماي 1948 ما أجبر مئات الاف الفلسطينيين على ترك مدنهم وقراهم

والنزوح إلى دول عربية مجاورة