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مثير.. الأمن الاسباني يفتش طائرة المدرب غوارديولا بعد اقتحامها بالقوة وها علاش

بتاريــخ : 24 فبراير 2018 / 01:28 مثير.. الأمن الاسباني يفتش طائرة المدرب غوارديولا بعد اقتحامها بالقوة وها علاش | سبور
مثير.. الأمن الاسباني يفتش طائرة المدرب غوارديولا بعد اقتحامها بالقوة وها علاش
قامت الشرطة الإسبانية بتفتيش الطائرة الخاصة لمدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، لدى وصولها إلى مطار إلبرات في برشلونة، خلال زيارة لقضاء عطلة قصيرة مع عائلته.

شوف تيفي

قامت الشرطة الإسبانية بتفتيش الطائرة الخاصة لمدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، لدى وصولها إلى مطار إلبرات في برشلونة، خلال زيارة لقضاء عطلة قصيرة مع عائلته.

وكشفت مصادر إسبانية أن الضباط اقتحموا الطائرة فور هبوطها وأخذوا بتفتيشها من دون تفسير، بحثا عن زعيم إقليم كتالونيا الانفصالي كارلس بوتشديمون.

وأضافت المصادر ذاتها أن بوتشديمون هرب إلى بلجيكا العام الماضي، بعد استفتاء على انفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا، حيث صوت الناخبون لصالح الانفصال، الذي رفضته الحكومة المركزية للبلاد.

من جهة أخرى، أعلن الاتحاد الانجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة، فتح إجراء تأديبي بحق غوارديولا، لارتدائه رمز إقليم كتالونيا.

ويرتدي بيب غوارديولا، منذ نهاية العام الماضي، شريطا أصفر اللون في كل مباراة ومؤتمر صحافي دعما لأربعة مسؤولين كتالونيين مسجونين في إسبانيا.

‫شوف تيفي

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غوارديولا اسبانيا إجراء تأديبي انجلترا

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