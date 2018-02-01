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الريال يخصص 150 مليون يورو للفوز بخدمات مهاجم باييرن ميونخ

بتاريــخ : 24 فبراير 2018 / 01:11 الريال يخصص 150 مليون يورو للفوز بخدمات مهاجم باييرن ميونخ | سبور
الريال يخصص 150 مليون يورو للفوز بخدمات مهاجم باييرن ميونخ
ذكرت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن فريق ريال مدريد الإسباني، خصص مبلغ كبير، لضم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني.

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ذكرت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن فريق ريال مدريد الإسباني، خصص مبلغ كبير، لضم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني.

وكشفت صحيفة ''أس'' الإسبانية، أن الإسرائيلي بيني زاهافي الوكيل الجديد للهداف البولندي، دخل في اتصال رسمي مع إدارة ريال مدريد من أجل تحقيق حلم ليفاندوفسكي في اللعب على ملعب ''سانتياغو برنابيو'' الصيف المقبل.

وأوضحت ذات الصحيفة أن الفريق الملكي أبلغ وكيل ليفاندوفسكي، عن استعداده لدفع 150 مليون يورو الصيف المقبل، للفوز بخدمات المهاجم البولندي، الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف النادي الملكي منذ عام 2013، عندما كان لاعبا في صفوف فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

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