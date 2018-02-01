 هـــذه آخر مستجدات اعتقال الصحافي ''توفيق بوعشرين'' .. وهؤلاء التحقوا بباب الفرقة الوطنية بالدار البيضاء .. ﻿
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هـــذه آخر مستجدات اعتقال الصحافي ''توفيق بوعشرين'' .. وهؤلاء التحقوا بباب الفرقة الوطنية بالدار البيضاء ..

بتاريــخ : 24 فبراير 2018 / 00:48 هـــذه آخر مستجدات اعتقال الصحافي توفيق بوعشرين .. وهؤلاء التحقوا بباب الفرقة الوطنية بالدار البيضاء .. | مجتمع
هـــذه آخر مستجدات اعتقال الصحافي ''توفيق بوعشرين'' .. وهؤلاء التحقوا بباب الفرقة الوطنية بالدار البيضاء ..
صرح احد المحامين ل ''شوف تيفي'' بأن ''توفيق بوعشرين'' مدير يومية أخبار اليوم المغربية والموقع الالكتروني اليوم 24 من المحتمل أن يقضي 48 ساعة تحت تدابير الحراسة النظرية ، علما أنه يمثل في هذه الأثناء أمام

''شوف تيفي''

صرح احد المحامين ل ''شوف تيفي'' بأن ''توفيق بوعشرين'' مدير يومية أخبار اليوم المغربية والموقع الالكتروني اليوم 24 من المحتمل أن يقضي 48 ساعة تحت تدابير الحراسة النظرية ، علما أنه يمثل في هذه الأثناء أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء

وبعيد ايقافه بلحظات التحق بباب الفرقة الوطنية بالدار البيضاء كل من المحامي والنقيب ''محمد زيان'' ، و القيادي بحزب العدالة والتنمية ''عبد العالي حامي الدين'' وأسماء أخرى أثارت تساؤل العديد من المتتبعين ، وقد غادروا المكان بعدما التحق العديد من الصحافيين والصحافيات لمعرفة آخر التطورات .

وجدير بالذكر أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أعلن اليوم الجمعة، أنه، بناء على شكايات توصلت بها النيابة العامة أمرت هذه الأخيرة بإجراء بحث قضائي مع توفيق بوعشرين كلفت به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

 وذكر بلاغ للنيابة العامة أنه ''من أجل ضمان مصلحة البحث، وحفاظا على سريته، وصونا لقرينة البراءة، فإنه يتعذر في هذه المرحلة الإفصاح عن موضوع الشكايات''.

‫شوف تيفي

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شوفي تيفي المغرب توفيق بوعشرين حامي الدين

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