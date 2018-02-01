فضيحة..ضبط متزوج وعشيقته المتزوجة متلبسان بممارسة الجنس داخل سيارة ضواحي الناظور ﻿

ضبطت مصالح الدرك الملكي بجماعة ''رأس الماء''، ضواحي الناظور، فجر يومه الجمعة، شخصا متزوجا متلبسا بممارسة الجنس مع امرأة متزوجة، داخل سيارته بالطريق الساحلية التي تربط بين منطقتي رأس الماء

''شوف تيفي''

ضبطت مصالح الدرك الملكي بجماعة ''رأس الماء''، ضواحي الناظور، فجر يومه الجمعة، شخصا متزوجا متلبسا بممارسة الجنس مع امرأة متزوجة، داخل سيارته بالطريق الساحلية التي تربط بين منطقتي رأس الماء والسعيدية.

وحسب مصادر محلية فإن الأمر يتعلق بشخص متزوج وأب لطفلين، يبلغ من العمر 48 سنة، وعشيقته المتزوجة الأم لطفلة والبالغة من العمر 33 سنة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الموقوف المنحدر من مدينة الناظور وعشيقته المنحدرة من مدينة بركان، وبعد ضبطهما متلبسين بممارسة الجنس والفساد والخيانة الزوجية، تم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.