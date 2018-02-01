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مثير..المعلق الجزائري حفيظ الدراجي يصف الوضع الجزائري بالمتعفن ويفجرها في وجه الرئيس ...

بتاريــخ : 24 فبراير 2018 / 00:10 مثير..المعلق الجزائري حفيظ الدراجي يصف الوضع الجزائري بالمتعفن ويفجرها في وجه الرئيس ... | دولي
مثير..المعلق الجزائري حفيظ الدراجي يصف الوضع الجزائري بالمتعفن ويفجرها في وجه الرئيس ...
وجه الإعلامي الجزائري والمعلق بقنوات ''بي إن سبورتس'' القطرية حفيظ الدراجي العديد من التساؤلات الهامة حول الأوضاع التي تعيشها الجزائر حاليا، متهما رئيس الوزراء أحمد أويحيى بالمسؤولية عن ''تعفن

شوف تيفي

وجه الإعلامي الجزائري والمعلق بقنوات ''بي إن سبورتس'' القطرية حفيظ الدراجي العديد من التساؤلات الهامة حول الأوضاع التي تعيشها الجزائر حاليا، متهما رئيس الوزراء أحمد أويحيى بالمسؤولية عن ''تعفن الأوضاع''.

وقال الدراجي في تدوينة فايسبوكية ''أين الرئيس من كل التعفن الحاصل في بعض القطاعات ؟ أين اختفى الوزير الأول الذي عفن الأوضاع بتصريحات تحت قبعة الحزب؟ لماذا لم يظهر باقي أطراف التحالف الرئاسي (عمار غول وعمارة بن يونس) ؟ حتى ولد عباس كلامه قليل وتلميحاته سطحية عن الحراك الحاصل في قطاعات الصحة والتربية!!!''.

وتساءل المتحدث ''هل تدفع الجماعة إلى تحويل الاحتجاجات المطلبية إلى احتجاجات سياسية لاتهام الطلبة والأساتذة والأطباء بالتخلاط؟ هل هناك تواطؤ من النواة الصلبة في النظام مع بعض المعارضين لإضعاف جناح الرئيس ثم مساومته بعد ذلك للحصول على مزيد من التنازلات؟''.

وأردف قائلا ''هل يريد جناح الرئيس أن تتعفن الأوضاع أكثر لإعادة خلط الأوراق وإقصاء كل من يشكك في ولائهم تحسبا للرئاسيات؟ هل دخلنا مرحلة المساومات والضغوطات، والضغوطات المضادة؟'' مشيرا أن ''الشعب يتفرج والوطن تحول إلى مدرجات للكل!!''.

‫شوف تيفي

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حفيظ الدراجي احتجاجات النظام الجزائر

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