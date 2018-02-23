 عــــاجل و بالصور:حرب الطرق تحصد في هذه الأثناء 4 أرواح بين بنسليمان و الرباط وهاشنو واقع ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

طقس بارد وأمطار بهاته المناطق المغربية اليوم السبت | مجتمع

طقس بارد وأمطار بهاته المناطق المغربية اليوم السبت

بالفيديو..مروان حاجي يجمع الفنانين المغاربة حول الطرب الأندلسي بالدارالبيضاء | بووز

بالفيديو..مروان حاجي يجمع الفنانين المغاربة حول الطرب الأندلسي بالدارالبيضاء

اشتباكات عنيفة بين جماهير سبارتاك موسكو الروسي و أتليتيكو بيلباو الاسباني | بووز

اشتباكات عنيفة بين جماهير سبارتاك موسكو الروسي و أتليتيكو بيلباو الاسباني

مدرب برشلونة يخرج بتصريح قوي قبل مباراة جيرونا ويتوعد بضرب تشيلسي على ملعب الكامب نو | بووز

مدرب برشلونة يخرج بتصريح قوي قبل مباراة جيرونا ويتوعد بضرب تشيلسي على ملعب الكامب نو

ريال مدريد أمام إختبار صعب حين يواجه ديبورتيفو آلافيس وزيدان متخوف قبل المباراة هل تستمر الصحوة؟ | بووز

ريال مدريد أمام إختبار صعب حين يواجه ديبورتيفو آلافيس وزيدان متخوف قبل المباراة هل تستمر الصحوة؟

بالفيديو .. شاهد كيف تلاعب صاحب الايس الكريم باعصاب دنيا بطمة | بووز

بالفيديو .. شاهد كيف تلاعب صاحب الايس الكريم باعصاب دنيا بطمة

مثير..بنسلمان يبني مملكة أخرى.. السعودية غادي تخسر 64 مليار دولار على الترفيه والسعادة | دولي

مثير..بنسلمان يبني مملكة أخرى.. السعودية غادي تخسر 64 مليار دولار على الترفيه والسعادة

حصري وبالفيديو..الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة تكشف عن الأسباب الكامنة وراء إلغاء مادة الفلسفة | مجتمع

حصري وبالفيديو..الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة تكشف عن الأسباب الكامنة وراء إلغاء مادة الفلسفة

ضربة معلم..حجز طن ونصف من الحشيش بشفشاون | مجتمع

ضربة معلم..حجز طن ونصف من الحشيش بشفشاون

أمة استثنائية...

عــــاجل و بالصور:حرب الطرق تحصد في هذه الأثناء 4 أرواح بين بنسليمان و الرباط وهاشنو واقع

بتاريــخ : 23 فبراير 2018 / 22:55 عــــاجل و بالصور:حرب الطرق تحصد في هذه الأثناء 4 أرواح بين بنسليمان و الرباط وهاشنو واقع | حوادث و حقوق
عــــاجل و بالصور:حرب الطرق تحصد في هذه الأثناء 4 أرواح بين بنسليمان و الرباط وهاشنو واقع
أفادت السلطات المحلية لإقليم بنسليمان بأن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم، وأصيب ستة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، في حادثة سير وقعت، مساء اليوم الجمعة، على الطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء

شــــوف تيفي:

أفادت السلطات المحلية لإقليم بنسليمان بأن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم، وأصيب ستة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، في حادثة سير وقعت، مساء اليوم الجمعة، على الطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء والرباط، على مستوى مدينة بوزنيقة.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الحادثة نجمت عن فقدان سائق السيطرة على سيارة خفيفة، مما أدى إلى اصطدامها بسيارة أخرى كانت تسير بالاتجاه المعاكس.

وقد تدخلت عناصر الوقاية المدنية لتقديم الإسعافات الأولية ونقل المصابين إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، فيما تم فتح تحقيق من طرف السلطات المختصة لتحديد ظروف وملابسات الحادث.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب حرب الطرق حادثة سير ابن سينا الرباط حادثة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

أحكام بين 4 سنوات و12 سنة سجنا نافذا في حق 10 متهمين توبعوا من أجل قضايا لها علاقة بالإرهاب | حوادث و حقوق

أحكام بين 4 سنوات و12 سنة سجنا نافذا في حق 10 متهمين توبعوا من أجل قضايا لها علاقة بالإرهاب

عاجل.. حادثة سير خطيرة بين حافلة وشاحنة بخنيفرة وهذه حصيلة الضحايا | حوادث و حقوق

عاجل.. حادثة سير خطيرة بين حافلة وشاحنة بخنيفرة وهذه حصيلة الضحايا

مثير..فتاة استغلات شرطي وبغات دخل المخدرات لعشيقها التونسي المعتقل بسجن عكاشة | حوادث و حقوق

مثير..فتاة استغلات شرطي وبغات دخل المخدرات لعشيقها التونسي المعتقل بسجن عكاشة

نقل 87 تلميذا إلى المستشفى بعد تسجيل حالات اختناق نتيجة الاشتباه في استنشاقهم لغاز البوتان بتازة | حوادث و حقوق

نقل 87 تلميذا إلى المستشفى بعد تسجيل حالات اختناق نتيجة الاشتباه في استنشاقهم لغاز البوتان بتازة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

دونالد ترامب يجدّد دعوته لبناء سياج على طول الحدود الأميركية-المكسيكية | قنوات أخرى
منذ 47 دقيقة

دونالد ترامب يجدّد دعوته لبناء سياج على طول الحدود الأميركية-المكسيكية

أحوال الطقس : 24 فبراير 2018 | الطقس

أحوال الطقس : 24 فبراير 2018

بعد 15 اليوم لقاوهــا ميتة فدارها..لحظة العثور على جثة سيدة مُــسنة بفاس+شهادات مؤثرة | خارج البلاطو

بعد 15 اليوم لقاوهــا ميتة فدارها..لحظة العثور على جثة سيدة مُــسنة بفاس+شهادات مؤثرة

بالفيديو..بعد الوقفة الاحتجاجية..شوفو صدمة الشباب اللي خدمو كمتطوعين فالشان و متخلصوش | خارج البلاطو

بالفيديو..بعد الوقفة الاحتجاجية..شوفو صدمة الشباب اللي خدمو كمتطوعين فالشان و متخلصوش

﻿

آخر المستجدات

طقس بارد وأمطار بهاته المناطق المغربية اليوم السبت | مجتمع
منذ 35 دقيقة

طقس بارد وأمطار بهاته المناطق المغربية اليوم السبت

بالفيديو..مروان حاجي يجمع الفنانين المغاربة حول الطرب الأندلسي بالدارالبيضاء | بووز

بالفيديو..مروان حاجي يجمع الفنانين المغاربة حول الطرب الأندلسي بالدارالبيضاء

اشتباكات عنيفة بين جماهير سبارتاك موسكو الروسي و أتليتيكو بيلباو الاسباني | بووز

اشتباكات عنيفة بين جماهير سبارتاك موسكو الروسي و أتليتيكو بيلباو الاسباني

مدرب برشلونة يخرج بتصريح قوي قبل مباراة جيرونا ويتوعد بضرب تشيلسي على ملعب الكامب نو | بووز

مدرب برشلونة يخرج بتصريح قوي قبل مباراة جيرونا ويتوعد بضرب تشيلسي على ملعب الكامب نو

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.