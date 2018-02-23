عــــاجل و بالصور:حرب الطرق تحصد في هذه الأثناء 4 أرواح بين بنسليمان و الرباط وهاشنو واقع ﻿

أفادت السلطات المحلية لإقليم بنسليمان بأن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم، وأصيب ستة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، في حادثة سير وقعت، مساء اليوم الجمعة، على الطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء

شــــوف تيفي:

أفادت السلطات المحلية لإقليم بنسليمان بأن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم، وأصيب ستة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، في حادثة سير وقعت، مساء اليوم الجمعة، على الطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء والرباط، على مستوى مدينة بوزنيقة.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الحادثة نجمت عن فقدان سائق السيطرة على سيارة خفيفة، مما أدى إلى اصطدامها بسيارة أخرى كانت تسير بالاتجاه المعاكس.

وقد تدخلت عناصر الوقاية المدنية لتقديم الإسعافات الأولية ونقل المصابين إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، فيما تم فتح تحقيق من طرف السلطات المختصة لتحديد ظروف وملابسات الحادث.