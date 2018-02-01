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مثير..فتاة استغلات شرطي وبغات دخل المخدرات لعشيقها التونسي المعتقل بسجن عكاشة

بتاريــخ : 23 فبراير 2018 / 22:51 مثير..فتاة استغلات شرطي وبغات دخل المخدرات لعشيقها التونسي المعتقل بسجن عكاشة | حوادث و حقوق
مثير..فتاة استغلات شرطي وبغات دخل المخدرات لعشيقها التونسي المعتقل بسجن عكاشة
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، مساء اليوم الجمعة، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 27 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في محاولة تسريب كمية من المخدرات

"شوف تيفي"+" و م ع"

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، مساء اليوم الجمعة، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 27 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في محاولة تسريب كمية من المخدرات لنزيل بمؤسسة سجنية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه حسب المعلومات الأولية للبحث فإن المعنية بالأمر يشتبه في محاولتها تسريب كمية من المخدرات لمواطن تونسي معتقل بالمركب السجني عكاشة في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله، كانت على علاقة غير شرعية معه، وذلك بعدما قامت بإخفائها في حذاء رياضي ودستها في ملابس شخصية، سلمتها لموظف شرطة كان يعتزم زيارة شقيقه المعتقل في نفس القضية مع هذا المواطن التونسي.

وأضاف البلاغ أن إجراءات التفتيش بالمؤسسة السجنية مكنت من كشف كمية المخدرات التي اقتنتها المعنية بالأمر وأخفتها بشكل محكم في الملابس الشخصية المسلمة للشرطي، حيث تم الاستماع لهذا الأخير حول ظروف وملابسات حيازته للحذاء المشكوك فيه، قبل أن يتم تشخيص هوية المشتبه فيها الرئيسية والكشف عن تورطها، بمعية المواطن التونسي المعتقل، في محاولة ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم، حسب المصدر ذاته، وضع المعنية بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لا تزال التحريات متواصلة لتوقيف مزو د المشتبه فيها بالمخدرات المحجوزة.

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المغرب شوف تيفي سجن عكاشة المخدرات تونسي

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