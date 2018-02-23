بودريقة يتدخل رسميا لإشراك بلمعلم في المباراة المقبلة أمام الكوكب المراكشي ﻿

كشف محمد بودريقة الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن إسماعيل بلمعلم الوافد الجديد على القلعة الخضراء، سيكون بإمكانه المشاركة في المباراة المقبلة أمام فريق الكوكب

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كشف محمد بودريقة الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن إسماعيل بلمعلم الوافد الجديد على القلعة الخضراء، سيكون بإمكانه المشاركة في المباراة المقبلة أمام فريق الكوكب المراكشي برسم الحولة 18 من منافسات البطولة الإحترافية.

وأكد بودريقة عبر حسابه الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " أنه تدخل شخصيا لإقناع لجنة الحكامة التابعة للجامعة الملكيةالمغربية لكرة القدم لإدراج بلمعلم ضمن اللاعبين المؤهلين لخوض المباريات.

وتابع قائلا ": نساعد الفريق وليس الأشخاص" في إشارة منه إلى الرئيس سعيد حسبان الذي لم يتمكن من حسم هذه النقطة.