 في خطوة كانت منتظرة.. جنوب إفريقيا تُسيس أحكام قضائها في ملف الفوسفاط المغربي وتُــنهي فصول تواطئها مع البوليساريو ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

طقس بارد وأمطار بهاته المناطق المغربية اليوم السبت | مجتمع

طقس بارد وأمطار بهاته المناطق المغربية اليوم السبت

بالفيديو..مروان حاجي يجمع الفنانين المغاربة حول الطرب الأندلسي بالدارالبيضاء | بووز

بالفيديو..مروان حاجي يجمع الفنانين المغاربة حول الطرب الأندلسي بالدارالبيضاء

اشتباكات عنيفة بين جماهير سبارتاك موسكو الروسي و أتليتيكو بيلباو الاسباني | بووز

اشتباكات عنيفة بين جماهير سبارتاك موسكو الروسي و أتليتيكو بيلباو الاسباني

مدرب برشلونة يخرج بتصريح قوي قبل مباراة جيرونا ويتوعد بضرب تشيلسي على ملعب الكامب نو | بووز

مدرب برشلونة يخرج بتصريح قوي قبل مباراة جيرونا ويتوعد بضرب تشيلسي على ملعب الكامب نو

ريال مدريد أمام إختبار صعب حين يواجه ديبورتيفو آلافيس وزيدان متخوف قبل المباراة هل تستمر الصحوة؟ | بووز

ريال مدريد أمام إختبار صعب حين يواجه ديبورتيفو آلافيس وزيدان متخوف قبل المباراة هل تستمر الصحوة؟

بالفيديو .. شاهد كيف تلاعب صاحب الايس الكريم باعصاب دنيا بطمة | بووز

بالفيديو .. شاهد كيف تلاعب صاحب الايس الكريم باعصاب دنيا بطمة

مثير..بنسلمان يبني مملكة أخرى.. السعودية غادي تخسر 64 مليار دولار على الترفيه والسعادة | دولي

مثير..بنسلمان يبني مملكة أخرى.. السعودية غادي تخسر 64 مليار دولار على الترفيه والسعادة

حصري وبالفيديو..الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة تكشف عن الأسباب الكامنة وراء إلغاء مادة الفلسفة | مجتمع

حصري وبالفيديو..الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة تكشف عن الأسباب الكامنة وراء إلغاء مادة الفلسفة

ضربة معلم..حجز طن ونصف من الحشيش بشفشاون | مجتمع

ضربة معلم..حجز طن ونصف من الحشيش بشفشاون

أمة استثنائية...

في خطوة كانت منتظرة.. جنوب إفريقيا تُسيس أحكام قضائها في ملف الفوسفاط المغربي وتُــنهي فصول تواطئها مع البوليساريو

بتاريــخ : 23 فبراير 2018 / 21:16 في خطوة كانت منتظرة.. جنوب إفريقيا تُسيس أحكام قضائها في ملف الفوسفاط المغربي وتُــنهي فصول تواطئها مع البوليساريو | بوليتيك
في خطوة كانت منتظرة.. جنوب إفريقيا تُسيس أحكام قضائها في ملف الفوسفاط المغربي وتُــنهي فصول تواطئها مع البوليساريو
في قرار سياسي كان منتظرا يكرس عقدة جنوب إفريقيا ، خرجت المحكمة العليا بهذا البلد الجنوب إفريقي بحكم سياسي أكثر منه قضائي، في قضية احتجاز سلطات هذا البلد في شهر ماي الماضي، لشحنة تزن 50 ألف طن من

شـــوف تيفي:

في قرار سياسي كان منتظرا يكرس عقدة جنوب إفريقيا ، خرجت المحكمة العليا بهذا البلد الجنوب إفريقي بحكم سياسي أكثر منه قضائي، في قضية احتجاز سلطات هذا البلد في شهر ماي الماضي، لشحنة تزن 50 ألف طن من الفوسفاط المغربي كانت على متن سفينة "ن. م شيري بلوزوم" وهي في طريقها نحو شركة خاصة بدولة نيوزيلندا.

وكشفت مصادر مطلعة لـ شوف تيفي"، أن الحكم الصادر عن هذه المحكمة، والقاضي ببيع الشحنة المحتجزة في المزاد العلني، استنادا لقرار ملغى من طرف المحكمة الأوروبية في شأن الإتفاق الفلاحي الذي يجمع المغرب بشريكه الأوروبي، هو قرار منتظر ولا يحمل جديدا، باعتبار أن محتجزي الشحنة المغربية التي تعود ملكيتها للمكتب الشريف للفوسفاط، قد سعوا لحظة الإستحواذ عليها قبل تسعة أشهر، إلى بيعها دون أن يتمكنوا من ذلك، حيث ربطت مصادرنا، أسباب استعصاء تصريف حمولة الفوسفاط المحتجزة من طرف هذا البلد الإفريقي إلى عدم التمكن من إيجاد مشتري، بالنظر للعلاقة المتينة التي تجمع المغرب بمختلف الأسواق الدولية والتي لم ترغب أي جهة داخلها إلى المشاركة في عملية قرصنة الثروة المغربية من لدن جنوب إفريقيا والبوليساريو.

وأوضحت مصادر "شوف تيفي"، أن الحكم المسيس الصادر عن المحكمة العليا لجنوب إفريقيا، والذي يتناغم مع سلوك العداء الذي يكنه هذا البلد لوحدة المغرب الترابية، كان متوقعا منذ لحظة احتجاز هذه الشحنة، وهو ما يفسر حسب مصادرنا دوافع انسحاب هذا الأخير من ملف القضية منذ ذلك الحين، لعلمه المسبق بخلفيات القضية وخيوط مسارها السياسي المفضوح.

وبذلك، تكون المحكمة الجنوب إفريقية، قد استكملت أركان عملية قرصنة غير مسبوقة تعرض لها الفوسفاط المغربي في واضحة النهار، دون أن تؤثر في مصير هذه الثروة الطبيعية التي ستبقى وطنية رغم أنف الجانحين.

ويذكر أن المكتب الشريف للفوسفاط سبق له أن أصدر إبان احتجاز سلطات جنوب إفريقيا لهذه الشحنة في شهر ماي من السنة الماضية، إلى بلاغ تنديدي بهذا السلوك العدواني.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب فوسفاط احتجاز شحنة جنوب افريقيا قرار قضائي سياسي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

انفراد: الحموشي يستعد لإصدار قرار هام بخصوص حكام الكرة | بوليتيك

انفراد: الحموشي يستعد لإصدار قرار هام بخصوص حكام الكرة

عاجل..هذا ما تقرر بخصوص أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه | بوليتيك

عاجل..هذا ما تقرر بخصوص أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه

عــاجل و رسميا: بلاغ هام من الوكيل العام للملك بخصوص توقيف بوعشرين من قلب مقر جريدة أخبار اليوم | بوليتيك

عــاجل و رسميا: بلاغ هام من الوكيل العام للملك بخصوص توقيف بوعشرين من قلب مقر جريدة أخبار اليوم

عــــاجل:ها علاش الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اعتاقلات بوعشرين و كتحقق معاه | بوليتيك

عــــاجل:ها علاش الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اعتاقلات بوعشرين و كتحقق معاه

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

دونالد ترامب يجدّد دعوته لبناء سياج على طول الحدود الأميركية-المكسيكية | قنوات أخرى
منذ 46 دقيقة

دونالد ترامب يجدّد دعوته لبناء سياج على طول الحدود الأميركية-المكسيكية

أحوال الطقس : 24 فبراير 2018 | الطقس

أحوال الطقس : 24 فبراير 2018

بعد 15 اليوم لقاوهــا ميتة فدارها..لحظة العثور على جثة سيدة مُــسنة بفاس+شهادات مؤثرة | خارج البلاطو

بعد 15 اليوم لقاوهــا ميتة فدارها..لحظة العثور على جثة سيدة مُــسنة بفاس+شهادات مؤثرة

بالفيديو..بعد الوقفة الاحتجاجية..شوفو صدمة الشباب اللي خدمو كمتطوعين فالشان و متخلصوش | خارج البلاطو

بالفيديو..بعد الوقفة الاحتجاجية..شوفو صدمة الشباب اللي خدمو كمتطوعين فالشان و متخلصوش

﻿

آخر المستجدات

طقس بارد وأمطار بهاته المناطق المغربية اليوم السبت | مجتمع
منذ 34 دقيقة

طقس بارد وأمطار بهاته المناطق المغربية اليوم السبت

بالفيديو..مروان حاجي يجمع الفنانين المغاربة حول الطرب الأندلسي بالدارالبيضاء | بووز

بالفيديو..مروان حاجي يجمع الفنانين المغاربة حول الطرب الأندلسي بالدارالبيضاء

اشتباكات عنيفة بين جماهير سبارتاك موسكو الروسي و أتليتيكو بيلباو الاسباني | بووز

اشتباكات عنيفة بين جماهير سبارتاك موسكو الروسي و أتليتيكو بيلباو الاسباني

مدرب برشلونة يخرج بتصريح قوي قبل مباراة جيرونا ويتوعد بضرب تشيلسي على ملعب الكامب نو | بووز

مدرب برشلونة يخرج بتصريح قوي قبل مباراة جيرونا ويتوعد بضرب تشيلسي على ملعب الكامب نو

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.