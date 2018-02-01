في خطوة كانت منتظرة.. جنوب إفريقيا تُسيس أحكام قضائها في ملف الفوسفاط المغربي وتُــنهي فصول تواطئها مع البوليساريو ﻿

في قرار سياسي كان منتظرا يكرس عقدة جنوب إفريقيا ، خرجت المحكمة العليا بهذا البلد الجنوب إفريقي بحكم سياسي أكثر منه قضائي، في قضية احتجاز سلطات هذا البلد في شهر ماي الماضي، لشحنة تزن 50 ألف طن من

شـــوف تيفي:

في قرار سياسي كان منتظرا يكرس عقدة جنوب إفريقيا ، خرجت المحكمة العليا بهذا البلد الجنوب إفريقي بحكم سياسي أكثر منه قضائي، في قضية احتجاز سلطات هذا البلد في شهر ماي الماضي، لشحنة تزن 50 ألف طن من الفوسفاط المغربي كانت على متن سفينة "ن. م شيري بلوزوم" وهي في طريقها نحو شركة خاصة بدولة نيوزيلندا.

وكشفت مصادر مطلعة لـ شوف تيفي"، أن الحكم الصادر عن هذه المحكمة، والقاضي ببيع الشحنة المحتجزة في المزاد العلني، استنادا لقرار ملغى من طرف المحكمة الأوروبية في شأن الإتفاق الفلاحي الذي يجمع المغرب بشريكه الأوروبي، هو قرار منتظر ولا يحمل جديدا، باعتبار أن محتجزي الشحنة المغربية التي تعود ملكيتها للمكتب الشريف للفوسفاط، قد سعوا لحظة الإستحواذ عليها قبل تسعة أشهر، إلى بيعها دون أن يتمكنوا من ذلك، حيث ربطت مصادرنا، أسباب استعصاء تصريف حمولة الفوسفاط المحتجزة من طرف هذا البلد الإفريقي إلى عدم التمكن من إيجاد مشتري، بالنظر للعلاقة المتينة التي تجمع المغرب بمختلف الأسواق الدولية والتي لم ترغب أي جهة داخلها إلى المشاركة في عملية قرصنة الثروة المغربية من لدن جنوب إفريقيا والبوليساريو.

وأوضحت مصادر "شوف تيفي"، أن الحكم المسيس الصادر عن المحكمة العليا لجنوب إفريقيا، والذي يتناغم مع سلوك العداء الذي يكنه هذا البلد لوحدة المغرب الترابية، كان متوقعا منذ لحظة احتجاز هذه الشحنة، وهو ما يفسر حسب مصادرنا دوافع انسحاب هذا الأخير من ملف القضية منذ ذلك الحين، لعلمه المسبق بخلفيات القضية وخيوط مسارها السياسي المفضوح.

وبذلك، تكون المحكمة الجنوب إفريقية، قد استكملت أركان عملية قرصنة غير مسبوقة تعرض لها الفوسفاط المغربي في واضحة النهار، دون أن تؤثر في مصير هذه الثروة الطبيعية التي ستبقى وطنية رغم أنف الجانحين.

ويذكر أن المكتب الشريف للفوسفاط سبق له أن أصدر إبان احتجاز سلطات جنوب إفريقيا لهذه الشحنة في شهر ماي من السنة الماضية، إلى بلاغ تنديدي بهذا السلوك العدواني.