عاجل..هذا ما تقرر بخصوص أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه ﻿

قرر القاضي علي الطرشي قبل قليل من يومه الجمعة، تأجيل أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه إلى زوال الاثنين 26 فبراير الجاري، وذلك بعد تقدم هيئة الدفاع عن المعتقلين بملتمس التأجيل.

"شوف تيفي"

قرر القاضي علي الطرشي قبل قليل من يومه الجمعة، تأجيل أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه إلى زوال الاثنين 26 فبراير الجاري، وذلك بعد تقدم هيئة الدفاع عن المعتقلين بملتمس التأجيل.

وأوضح موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، بأن نهاية الجلسة، عرفت الاستماع للمعتقل " جمال منى" والذي حاول الدفاع عن نفسه من خلال الكشف عن وضعه الاجتماعي ومعاناته الأسرية.

وأكد ذات المصدر أن الجلسة المقبلة ستعرف مواصلة الاستماع للمعني بالأمر والذي تمت مواجهته في جلسة اليوم بمجموعة من التدوينات التي نشرها على حسابه بالفيسبوك والتي تدعو إلى التمرد والاحتجاج.