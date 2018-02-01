نقل 87 تلميذا إلى المستشفى بعد تسجيل حالات اختناق نتيجة الاشتباه في استنشاقهم لغاز البوتان بتازة ﻿

أفادت السلطات المحلية بإقليم تازة بأنه جرى، صباح اليوم الجمعة، نقل 87 تلميذا يتابعون دراستهم بالمدرسة الابتدائية بنو مرين بمدينة تازة، إلى المستشفى الإقليمي ابن باجة، بعد أن تم تسجيل حالات اختناق

"شوف تيفي"

أفادت السلطات المحلية بإقليم تازة بأنه جرى، صباح اليوم الجمعة، نقل 87 تلميذا يتابعون دراستهم بالمدرسة الابتدائية بنو مرين بمدينة تازة، إلى المستشفى الإقليمي ابن باجة، بعد أن تم تسجيل حالات اختناق في صفوفهم نتيجة الاشتباه في استنشاقهم لغاز البوتان، مؤكدة أن جميع التلاميذ غادروا المستشفى في حالة صحية عادية بعد تلقيهم للإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.

وأضافت المصادر ذاتها أنه تم، بتعليمات من النيابة العامة، إيفاد لجنة مكونة من جميع المصالح المختصة لتحديد مصدر تسرب الغاز المشتبه في تسببه في الاختناق، حيث لم يتم تسجيل أي تسرب انطلاقا من المنشآت المحيطة بالمؤسسة التعليمية، كما لم يتم تسجيل أية حالة اختناق في صفوف ساكنة الأحياء المحاذية للمؤسسة.

وأشارت السلطات المحلية بإقليم تازة إلى أن الأبحاث والتحريات لا تزال جارية لتحديد أسباب الحادث.