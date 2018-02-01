بوطازوت وحبيركو ببرنامج ''للا العروسة'' ﻿

حسمت القناة الأولى وشركة بيبليك برود المنتجة لبرنامج ''للا العروسة'' خلال اجتماع عقد، الأربعاء الماضي، في اسم منشطي البرنامج في موسمه الجديد، واللذين سيطلان على مشاهدي القناة خلال الأسابيع المقبلة.

"شوف تيفي"

حسمت القناة الأولى وشركة بيبليك برود المنتجة لبرنامج "للا العروسة" خلال اجتماع عقد، الأربعاء الماضي، في اسم منشطي البرنامج في موسمه الجديد، واللذين سيطلان على مشاهدي القناة خلال الأسابيع المقبلة.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليومي السبت والأحد، فقد كشفت مصادر مطلعة أنه تم الاستغناء عن فاطمة خير التي قدمت البرنامج لسنوات، كما سيغيب الممثل مفتاح الخير أيضا، على أن يتم تعويضه بممثلة أخرى.

وأكدت مصادر "الصباح" أنه تقرر خلال الاجتماع ذاته، إعطاء مهمة تقديم الفقرات الأساسية لـ "لالة العروسة للممثلة الشابة صفاء حبيركو، علما أن الممثلة سناء عكرود ومقدمة البرامج زينب صابر، كانتا أيضا مرشحتين للقيام بالمهمة.

ومن بين القرارات التي خلص إليها الاجتماع، حسب تأكيد مصادر اليومية إعطاء مهمة تقديم فقرات أخرى من "لالة العروسة" في موسمه الجديد للمثلة دنيا بوطازوت وذلك بهدف إعطاء روح جديدة للبرنامج والخروج من التكرار.