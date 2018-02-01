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عــــاجل:ها علاش الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اعتاقلات بوعشرين و كتحقق معاه

أمة استثنائية...

عــــاجل:ها علاش الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اعتاقلات بوعشرين و كتحقق معاه

بتاريــخ : 23 فبراير 2018 / 19:52 عــــاجل:ها علاش الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اعتاقلات بوعشرين و كتحقق معاه | بوليتيك
عــــاجل:ها علاش الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اعتاقلات بوعشرين و كتحقق معاه
تداول رواد موقع الفايسبوك، مساء يومه الجمعة، إعلانا منسوبا للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ،كشف أنه بناء على شكايات توصلت بها النيابة العامة أمرت بإجراء بحث قضائي مع مدير

شــــوف تيفي:

 تداول رواد موقع الفايسبوك، مساء يومه الجمعة، إعلانا منسوبا للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ،كشف أنه بناء على شكايات توصلت بها النيابة العامة أمرت بإجراء بحث قضائي مع مدير يومية أخبار اليوم توفيق بوعشرين كلفت به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

 و كشف نص الرسالة أنه من أجل ضمان مصلحة البحث وحفاظا على سريته وصونا لقرينة البراءة، فإنه يتعذر في هذه المرحلة الإفصاح عن موضوع الشكايات.

 و كانت العناصر الأمنية حلت يومه الجمعة بمقر جريدة أخبار اليوم بالدارالبيضاء و اقتادت مدير نشرها الصحفي توفيق بوعشرين إلى ولاية أمن الدارالبيضاء.

 

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب العناصر الأمنية شكايات فايسبوك بوعشرين

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