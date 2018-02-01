عاجل..القاضي يطرد الزفزافي ويرفع الجلسة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من موفدها إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن القاضي علي الطرشي، طرد قبل قليل من يومه الجمعة، المعتقلين ناصر الزفزافي وجمال منى، ورفع الجلسة بسبب صراخها وصراخ باقي المعتقلين.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من موفدها إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن القاضي علي الطرشي، طرد قبل قليل من يومه الجمعة، المعتقلين ناصر الزفزافي وجمال منى، ورفع الجلسة بسبب صراخها وصراخ باقي المعتقلين.

وأوضح الموفد بأن القاضي واجه المعتقل جمال منى ببعض تدويناته التي يدعو فيها إلى الاحتجاج والتمرد والخروج إلى الشارع، وبصورة للناصر الزفزافي وضعها على حسابه بالفيسبوك، قبل أن يقوم الزفزافي بالصراخ من داخل القفص الزجاجي وهو يعبر عن رفضه لمتابعة المعتقلين بسبب تدويناتهم.

وأضاف الموفد بأن القاضي وأمام صراخ الزفزافي والمعتقل جمال منى، أقدم على رفع الجلسة، مشيرا إلى أن باقي المعتقلين قرروا الانسحاب من أشغال الجلسة.