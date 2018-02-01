 حزب ''البام'' يدخل على الخط في قضة مادة ''الفلسفة'' ويستشهد بديكارت ''...حضارة الأمم إنما تقاس بمقدار شيوع التفلسف الصحيح فيها'' ﻿
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حزب ''البام'' يدخل على الخط في قضة مادة ''الفلسفة'' ويستشهد بديكارت ''...حضارة الأمم إنما تقاس بمقدار شيوع التفلسف الصحيح فيها''

بتاريــخ : 23 فبراير 2018 / 18:40 حزب البام يدخل على الخط في قضة مادة الفلسفة ويستشهد بديكارت ...حضارة الأمم إنما تقاس بمقدار شيوع التفلسف الصحيح فيها | بوليتيك
حزب ''البام'' يدخل على الخط في قضة مادة ''الفلسفة'' ويستشهد بديكارت ''...حضارة الأمم إنما تقاس بمقدار شيوع التفلسف الصحيح فيها''
تابعت منظمة شباب حزب الأصالة والمعاصرة؛ بقلق شديد القرار الظالم الذي صودر بموجبه حق تلاميذ المسالك المهنية من اجتياز الامتحان الوطني في مادة الفلسفة، والذي يضاعف من الأزمات التي عاشها التفكير

''شوف تيفي''

تابعت منظمة شباب حزب الأصالة والمعاصرة؛ بقلق شديد القرار الظالم الذي صودر بموجبه حق تلاميذ المسالك المهنية من اجتياز الامتحان الوطني في مادة الفلسفة، والذي يضاعف من الأزمات التي عاشها التفكير الفلسفي الحر على مر التاريخ، بدء بإعدام سقراط إلى نكبة ابن رشد، خصوصا في ظل ظرفية شائكة يمر منها الإنسان المعاصر؛ والمتمثلة في اتساع دائرة التطرف والأفكار الانغلاقية الهدامة.

 وحسب ''بيان'' توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه فإن منظمة شباب حزب الأصالة والمعاصرة تعلن استهجانها لهذه الخطوة المعاكسة للسياق الثقافي المغربي وعهده الجديد المنفتح على قيم الحداثة والكرامة والمواطنة، وتشجب المحاولات المتكررة للسطو على منابع التفكير التنويري الحر؛ وتدعو إلى الحد من التربص الدائم الهادف إلى تضييق المساحات الداعية لتنوير الناشئة.

 و نبه حزب الأصالة والمعاصرة في عدة مناسبات تكرارا ومرارا، من خطورة القرارات الحكومية القاسية اتجاه مختلف مكونات الشعب المغربي وفئاته، فبعد الإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين والتضييق على الحريات الفردية والجماعية وتنصلها من معالجة المشاكل المزمنة التي يعانيها الشباب المغربي، ها هي اليوم تستهدف الحق في تعليم تنويري يتيح إمكانية تربية ملكة النقد والاختلاف والتعايش وتقبل الآخر.

 هــذا وإن منظمة شباب حزب الأصالة والمعاصرة تدعو كافة القوى والضمائر الحية المؤمنة بقيم التعدد والاختلاف وتنسيب الحقائق، إلى الوقوف سدا منيعا اتجاه الإجهاز على مكتسبات الشعب المغربي ومنها الحق في المعرفة وفي تعليم ديمقراطي مجاني، وتعبر عن استعدادها الدائم للانخراط الواعي والمسؤول في جميع الخطوات الرامية إلى فرملة هذا المسلسل النكوصي البئيس على حد قولها.

 

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