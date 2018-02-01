هاذ شي صادم.. تفاصيل مؤلمة حول جريمة طنجة: ''قتل مراتو بدم بارد عام ولبس حوايجو و خرج من الدار ''..وها شنو وقع معاه ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بمعلومات صادمة من مصدر مطلع حول الجريمة البشعة التي هزت حي بنديبان بمدينة طنجة يومه الأربعاء، حيث أكد على أن المتروط في هذا الفعل الإجرامي البشع، قتل زوجته خنقا بواسطة ''منديل رأس''

''شوف تيفي''

توصلت ''شوف تيفي'' بمعلومات صادمة من مصدر مطلع حول الجريمة البشعة التي هزت حي بنديبان بمدينة طنجة يومه الأربعاء، حيث أكد على أن المتروط في هذا الفعل الإجرامي البشع، قتل زوجته خنقا بواسطة ''منديل رأس'' ليلة الخميس الجمعة، بعد وقوع خلاف بينهما.

وأوضح المصدر ذاته بأن المعني بالأمر المدعو ''رشيد'' وبعد قتله لزوجته، وضع غطاء ''بطانية'' عليها وبعد حلول الصباح، قام بالاستحمام وأيقظ طفلته، تم وضعه ملابسه بحقيبة وغادر المنزل.

وأبرز ذات المصدر أن ''رشيد'' كان يحاول مغادرة مدينة طنجة رفقة طفلته، حيث تم إيقافه من طرف المصالح الأمنية بالمحطة الطرقية.