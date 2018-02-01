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خطيـــــر:دار عصابة هو و مرتو باش يصيفطو الشباب يخدمو فالخليج وهاشنو وقع ليهم فالرباط

بتاريــخ : 23 فبراير 2018 / 17:54 خطيـــــر:دار عصابة هو و مرتو باش يصيفطو الشباب يخدمو فالخليج وهاشنو وقع ليهم فالرباط | حوادث و حقوق
خطيـــــر:دار عصابة هو و مرتو باش يصيفطو الشباب يخدمو فالخليج وهاشنو وقع ليهم فالرباط
تمكنت المصلحة الولائية لشرطة القضائية بالرباط أمس الخميس من تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في النصب والإحتيال والتزوير واستعماله وأقفت ثلاثة مشتبه فيهم وهم سيدة وزوجها ووسيط من ذوي السوابق القضائية.

شوف تيفي:

 تمكنت المصلحة الولائية لشرطة القضائية بالرباط أمس الخميس من تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في النصب والإحتيال والتزوير واستعماله وأقفت ثلاثة مشتبه فيهم وهم سيدة وزوجها ووسيط من ذوي السوابق القضائية.

 وحسب بلاغ صادر من المديرية العامة للأمن الوطني توصلت شوف تيفي بنسخة منه، فإن المعطيات الخاصة بالبحث أشارت إلى قيام الزوجين المشتبه فيهما باستخلاض مبالغ مالية تتراوح ما بين 30 و100 ألف درهم من الضحايا مقابل مدهم بعقود عمل مزورة للعمل في دول الخليج فيما ينحصر دور المشتبه فيه الثالث في الوساطة من خلال استدراج الضحايا مقابل مبالغ مالية متفاوتة.

 هذا وكانت مصالح الشرطة القضائية بالرباط قد باشرت بحثا قضائيا على خلفية توصلها بإشعار من إحدى البعثات القنصلية الأجنبية وذلك حول توصلها بطلب حصول على تأشيرة مرفق بعقد عمل مزور مما أسفر عن تحديد هوية الوسيط وتوقيفه قبل أن يتم توقيف المشتبه فيهما الرئيسين وبحوزتهما مجموعة من الوثائق التعريفية والشخصية الخاصة بحضايا ينحدرون من مجموعة من المدن، كما تم وضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة فيما لا زالت التحريات جارية لتوقيف شخص رابع يشتبه في تورطه في هذا النشاط الإجرامي.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المصلحة الولائية لشرطة القضائية تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في النصب والإحتال والتزوير

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