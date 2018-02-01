فضيحة..مسؤولة كبيرة متزوجة ضاعفت أجر حارسها الشخصي مقابل ممارسة الجنس والبوليس لقاو تصاورها عريانة ﻿

فتح مكتب التحقيقات في ولاية تينيسى الأمريكية، تحقيقات مع ميغان بارى عمدة مدينة ناشفيل، بسبب زيادتها لأجر حارسها الشخصي بسبب إرضائه لشهواتها الجنسية.

"شوف تيفي"

فتح مكتب التحقيقات في ولاية تينيسى الأمريكية، تحقيقات مع ميغان بارى عمدة مدينة ناشفيل، بسبب زيادتها لأجر حارسها الشخصي بسبب إرضائه لشهواتها الجنسية.

وحسب ما كشفت عن وسائل إعلام أمريكية، يومه الجمعة، فقد صادر مكتب التحقيقات هاتف المسؤولة الأمريكية فى إطار تحقيقاته الخاصة بهدر المال العام، وخيانة زوجها بربطها لعلاقة جنسية مع حارسها الشخصي.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المسؤولة الأمريكية، خصصت لعشيقها الذي عمل سابقا كرقيب في الشرطة، راتبا من المال العام يفوق بألف مرة الراتب الذى يتقاضاه أمثاله من الحراس الشخصيين، مشيرة بأن المحقيقين فحصوا هاتف الحارس وعثروا على صور عارية للمسؤولة.