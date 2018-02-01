عــــاجل:رونار يستدعي 3 لاعبين جدد لوديتي صريبا وأوزبكستان و هذه هي المفاجأة ﻿

من المرتقب أن ينادي مدرب المنتخب المغربي ، هيرفي رونارعلى ثلاثة لاعبين جدد، من أجل المشاركة في المباراتين الوديتين، أمام كل من صريبا وأوزبكستان، الشهر المقبل، وذلك استعدادا لنهائيات كأس العالم 2018

"شوف سبور"

من المرتقب أن ينادي مدرب المنتخب المغربي ، هيرفي رونارعلى ثلاثة لاعبين جدد، من أجل المشاركة في المباراتين الوديتين، أمام كل من صريبا وأوزبكستان، الشهر المقبل، وذلك استعدادا لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"شوف سبور"، أن رونار سيوجه الدعوة إلى كل من الكعبي نجم المنتخب المحلي، و نهضة بركان وهداف "الشان " ويونس عبد الحميد، مدافع ستاد ريمس الفرنسي، ووليد أزارو مهاجم الأهلي المصري، هداف الدوري المصري.

يذكر أن المنتخب المغربي، سيواجه المنتخب الإيراني في أولى مبارياته في المونديال، على أن يواجه المنتخب البرتغالي في ثاني الجولات، ليختتم مباريات الدور الأول بمواجهة إسبانيا حاملة لقب نسخة 2010.