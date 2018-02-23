 بعد فوزه بلقب ذو فويس.. المغربي حمزة لبيض يحيي أول حفل رسمي له بهذه الدولة ﻿
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بعد فوزه بلقب ذو فويس.. المغربي حمزة لبيض يحيي أول حفل رسمي له بهذه الدولة

بتاريــخ : 23 فبراير 2018 / 17:42 بعد فوزه بلقب ذو فويس.. المغربي حمزة لبيض يحيي أول حفل رسمي له بهذه الدولة | ثقافة و فنون
بعد فوزه بلقب ذو فويس.. المغربي حمزة لبيض يحيي أول حفل رسمي له بهذه الدولة
كشف موقع روزنامة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر أن نجوم برنامج اكتشاف المواهب الغنائية ذوفويس كيدز سيحيون حفلا غنائيا خلال الشهر الجاري بالسعودية .

شوف تيفي

 كشف موقع روزنامة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر أن نجوم برنامج اكتشاف المواهب الغنائية ذوفويس كيدز سيحيون حفلا غنائيا خلال الشهر الجاري بالسعودية .

 وجاءت في تغريدة الموقع « جاء وقت الإستمتاع المباشر بأصوات نجوم ذو فويس كيذز، كونوا معنا في الرياض يوم 27 فبراير » .

 هذا ويرتقب أن يشارك المغربي حمزة لبيض الفائز بالنسخة الثانية من ذوفويس رفقة بقية المشاركين الذين بصموا على موسم استثنائي .

 تجدر الإشارة، إلى أن والدة حمزة لبيض سبق لها وأن قالت لـ "شوف تيفي" أن ابنها وعلى الرغم من فوزه بلقب ذوفويس سيتابع مساره الدراسي أولا.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي ثقافة وفنون حمزة لبيض سعودية

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