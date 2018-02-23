بعد فوزه بلقب ذو فويس.. المغربي حمزة لبيض يحيي أول حفل رسمي له بهذه الدولة ﻿

كشف موقع روزنامة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر أن نجوم برنامج اكتشاف المواهب الغنائية ذوفويس كيدز سيحيون حفلا غنائيا خلال الشهر الجاري بالسعودية .

شوف تيفي

كشف موقع روزنامة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر أن نجوم برنامج اكتشاف المواهب الغنائية ذوفويس كيدز سيحيون حفلا غنائيا خلال الشهر الجاري بالسعودية .

وجاءت في تغريدة الموقع « جاء وقت الإستمتاع المباشر بأصوات نجوم ذو فويس كيذز، كونوا معنا في الرياض يوم 27 فبراير » .

هذا ويرتقب أن يشارك المغربي حمزة لبيض الفائز بالنسخة الثانية من ذوفويس رفقة بقية المشاركين الذين بصموا على موسم استثنائي .

تجدر الإشارة، إلى أن والدة حمزة لبيض سبق لها وأن قالت لـ "شوف تيفي" أن ابنها وعلى الرغم من فوزه بلقب ذوفويس سيتابع مساره الدراسي أولا.