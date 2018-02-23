بعد تغريدتها .. تطبيق السناب شات يخسر أزيد من مليار دولار بسبب أخت كيم كارديشيان ﻿

لم تكن تتوقع نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كايلي جينر أن تغريدتها عبر حسابها الرسمي على تويتر ستكبد سناب شات خسائر جسيمة وصلت إلى 1.3 مليار دولار

شوف تيفي :

لم تكن تتوقع نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كايلي جينر أن تغريدتها عبر حسابها الرسمي على تويتر ستكبد سناب شات خسائر جسيمة وصلت إلى 1.3 مليار دولار

وجاء ذلك بعدما كتبت جينر يوم أمس الخميس عبر حسابها الذي يتابعه 24.5 مليون شخص، تغريدة قالت فيها « هل هناك شخص آخر لم يعد يستخدم سناب شات؟ أم أنني فقط التي توقفت عن استخدامه..هذا محزن جداً ».

وبحسب ما ذكره موقع « بي بي سي »، يومه الجمعة، فإن حجم الإنخفاص في قيمة الأسهم بلغ 8%، إلا أن تلك النسبة تراجعت عند إغلاق التداول في وول ستريت إلى 6%، لتقترب قيمة السهم من 17 دولاراً، وهي سعره الأساسي عندما تم إدراج التطبيق لأول مرة في مارس 2017.

هذا وأضاف الموقع،أنه فور نشر جينر تغريدتها فإن أسهم سناب شات تعرضت لهزة عنيفة أسفرت عن خسائر كبيرة.

تجدر الإشارة، إلى أن تطبيق سناب شات عرف قبل مدة قصيرة تغييرات كبيرة في شكل عرض المنشورات والتواصل مع الأصدقاء، ما أثار غضب مستخدميه.