 فضيحة وشوهة في فيلم نبيل عيوش ''غازية'' ..تسريب مشهد فاضح من الفيلم للممثلة مها البخاري..حيدات حوايجها وهاشنو وقع ﻿
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فضيحة وشوهة في فيلم نبيل عيوش ''غازية'' ..تسريب مشهد فاضح من الفيلم للممثلة مها البخاري..حيدات حوايجها وهاشنو وقع

بتاريــخ : 23 فبراير 2018 / 17:39 فضيحة وشوهة في فيلم نبيل عيوش غازية ..تسريب مشهد فاضح من الفيلم للممثلة مها البخاري..حيدات حوايجها وهاشنو وقع | ثقافة و فنون
فضيحة وشوهة في فيلم نبيل عيوش ''غازية'' ..تسريب مشهد فاضح من الفيلم للممثلة مها البخاري..حيدات حوايجها وهاشنو وقع
بعد أيام من عرضه في مختلف صالات السينما بالعديد من المدن المغربية، تناقلت صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الجمعة، أحد المشاهد المسربة من فيلم ''غازية''، والذي تم وصفه بالساخن والفاضح.

''شوف تيفي''

بعد أيام من عرضه في مختلف صالات السينما بالعديد من المدن المغربية، تناقلت صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الجمعة، أحد المشاهد المسربة من فيلم ''غازية''، والذي تم وصفه بالساخن والفاضح.

ويظهر هذا المشهد المسرب الممثلة الصاعدة مها البخاري وهي تتبادل القبل الساخنة مع أحد الممثلين المشاركين في الفيلم داخل غرفة بطريقة مثيرة للجدل، حيث قامت بإزالة ملابسها، ليقوم الممثل الآخر بتقبيل آماكن حساسة من جسدها.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا المشهد، حيث وصفه العديد منهم بالمخل بالحياء والشبيه بمشاهد الأفلام الإباحية، موضحين بأن فيلم ''غازية'' يمكن اعتباره جزء ثاني لفيلم ''الزين اللي فيك'' الذي تضمن بدوره مشاهد جنسية فاضحة، أثارت سخط وغضب المغاربة.

ومن جهته، استغل نشطاء الفرصة للمطالبة بتوقيف عرض هذا الفيلم من قاعات السينما، مؤكدين بأن مضمون الفيلم صادم جدا ولا يمكن للمغاربة تقبله.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الزين اللي فيك المغاربة غازية مها البخاري

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