عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي والبداية بالاستماع لمعتقل متهم بالتحريض ضد الوحدة الترابية ﻿

انطلقت قبل قليل من يومه الجمعة، أشغال محاكمة المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، وكانت البداية بالاستماع للمعتقل ''جمال منى'' المتابع بتهم التحريض ضد الوحدة الترابية وإهانة مؤسسات الدولة والمشاركة

"شوف تيفي"

انطلقت قبل قليل من يومه الجمعة، أشغال محاكمة المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، وكانت البداية بالاستماع للمعتقل "جمال منى" المتابع بتهم التحريض ضد الوحدة الترابية وإهانة مؤسسات الدولة والمشاركة في احتجاجات بدون ترخيص.

وأوضح موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن بداية أشغال الجلسة كانت هادئة ، عكس جلسة أمس الخميس، مشيرا إلى أن النقيب عبد الرحيم الجامعي طلب من جميع الأطراف المتواجدين داخل القاعة رقم 7 بالصبر والاحترام المتبادل، وأشار إلى أن ما وقع في الجلسة الماضية يمكن اعتباره سحابة صيف عابرة.

وأبرز الموفد إلى أن جلسة يومه الجمعة، تعرف حضور جميع المعتقلين، وغياب أفراد أسرة ناصر الزفزافي .