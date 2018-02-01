خــاص:جدل كبير داخل الوداد بسبب تداخل الإختصاصات ﻿

حرب كبيرة مشتعلة في الكواليس داخل نادي الوداد الرياضي بسبب تداخل الإختصاصات في الإدارة التقنية للفريق الأحمر، هذا ما كشفته مصادر خاصة ل''شوف تيفي'' والتي أضافت بأن هناك تبعاد كبير بين المديرين

شــوف تيفي:

حرب كبيرة مشتعلة في الكواليس داخل نادي الوداد الرياضي بسبب تداخل الإختصاصات في الإدارة التقنية للفريق الأحمر، هذا ما كشفته مصادر خاصة ل"شوف تيفي" والتي أضافت بأن هناك تبعاد كبير بين المديرين التقني والرياضي والمشرف العام الجديد عبد الهادي السكتيوي.

وأوضحت مصادرنا أن الأطر التقنية داخل الوداد تاهت وسط كثرة القرارات التي تصدر عن كل من سهيل وبنعبيشة والسكيتيوي، مبرزة في السياق نفسه أن سهيل هدد بالإستقالة من منصبه في أكثر من مناسبة بسبب تداخل الإختصاصات.

وقالت المصادر ذاتها، إن الرئيس سعيد الناصيري يفضل لعب دور المتفرج، مبرزة في السياق نفسه أن المدرب فوزي البنزرتي يفضل التعامل مع السكيتيوي فقط.