عاجل..مرة أخرى: الشوفو ينهي حياة زوجة عندها أربع أطفال بمارتيل ﻿

لقيت سيدة في عقدها الرابع، مصرعها، قبل قليل من يومه الجمعة، داخل منزلها بحي ''بوبا عمر'' بمدينة مارتيل، بسبب وقوع تسرب للغاز من سخان المياه ''الشوفو''.

"شوف تيفي"

لقيت سيدة في عقدها الرابع، مصرعها، قبل قليل من يومه الجمعة، داخل منزلها بحي "بوبا عمر" بمدينة مارتيل، بسبب وقوع تسرب للغاز من سخان المياه "الشوفو".

وأوضح مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن الأمر يتعلق بسيدة متزوجة، أم لأربعة أطفال، تبلغ من العمر قيد حياتها 41 سنة، لفظت أنفاسها الأخيرة داخل منزلها، وتم نقل طفلها البالغ من العمر 4 سنوات في حالة جد حرجة إلى مستشفى سانية الرمل.

وأكد المصدر ذاته أن مفوضية الأمن بمارتيل، فتحت تحقيقا في الموضوع، بينما تم نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات بمستشفى سانية الرمل بتطوان لإخضاعها للتشريح الطبي.