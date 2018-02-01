عاجل..اعتقال ''مول الشكارة'' كيتربص بالتلاميذ وكيسرقهم وكيغتاصبهم فكازا..وها شنو وقع ليه ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن فرقة الدارجين التابعة للمنطقة الأمنية بالبرنوصي بالبيضاء، تمكنت قبل قليل من يومه الجمعة، من إيقاف شخص ملقب بـ ''مول الشكارة'' وهو متلبس بمحاولة استدراج تلميذ بمؤسسة

'''شوف تيفي'':

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن فرقة الدارجين التابعة للمنطقة الأمنية بالبرنوصي بالبيضاء، تمكنت قبل قليل من يومه الجمعة، من إيقاف شخص ملقب بـ ''مول الشكارة'' وهو متلبس بمحاولة استدراج تلميذ بمؤسسة تعليمية من أجل تعريضه للسرقة والاغتصاب.

وأوضح المصدر ذاته بأن المنطقة الأمنية بالبرنوصي، توصلت بالعديد من الشكايات، تفيد بأن شخصا يضع حقيبة على ظهره تم تلقيبه بين التلاميذ باسم ''مول الشكارة''، تربص بفلذات أكبادهم أمام المؤسسات التي يدرسون بها، وسرق ملابسهم، ثم قام باغتصابهم.

وأضاف ذات المصدر بأن فرقة الدراجين، عاينت المعني بالأمر وهو يحاول استدراج تلميذ أمام مؤسسة عزيز أمين الابتدائية، وأوقفته قبل تسليمه للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية البرنوصي للتحقيق معه.