في اجتماع أسبوعي ترأسه نزار بركة.. حزب الإستقلال يتدارس مشروعه التنموي ووضعه التنظيمي ﻿

عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعها الأسبوعي العادي يوم أمس الخميس بالمركز العام للحزب تحت رئاسة نزار بركة الأمين العام للحزب، وهو اللقاء الذي تمت فيه مناقشة مستجدات المشهد السياسي

شـــــوف تيفي:

عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعها الأسبوعي العادي يوم أمس الخميس بالمركز العام للحزب تحت رئاسة نزار بركة الأمين العام للحزب، وهو اللقاء الذي تمت فيه مناقشة مستجدات المشهد السياسي ببلادنا، والوضع التنظيمي للحزب ومشروعه المتعلق بالنموذج التنموي الجديد.

وأفاد بلاغ صادر عن اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال، تتوفر "شوف تيفي" على نسخة منه، أن أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، قد سجلوا بقلق كبير في بداية الإجتماع، خطورة ما يتم الترويج له في الآونة الأخيرة من طرف بعض الجهات من أفكار ودعوات وتوجهات تمس بقيم ونموذج المجتمع المغربي في تساكنه وتماسكه، وتسوق لاختيارات مجتمعية مضادة للثوابت الجامعة للأمة المغربية كما يكرسها دستور المملكة، وللهوية الوطنية في تنوع مكوناتها وروافدها والتي تتميز بتبوأ الدين الإسلامي بمبادئه وتعاليمه السمحة مكانة الصدارة فيها.

وعبرت اللجنة التنفيذية، في مضمون بلاغها الصحفي، عن رفضها المطلق وشجبها القوي لمثل هذه الدعوات الشعبوية "التي تحاول أن توجه النقاش العمومي نحو كل ما من شأنه خلق الفرقة والانقسام داخل المجتمع، بما في ذلك النقاش المفتعل حول العربية والأمازيغية وتدبير التنوع اللغوي ببلادنا"، مشددة على أن التفكير والتأطير البناءين للتحولات المجتمعية التي تعرفها بلادنا، "لا يمكن أن يتحقق إلا عبر الحوار المدني المسؤول والهادئ المبني على المعرفة والاجتهاد وروح العصر، وفي إطار المؤسسات والهيئات المؤهلة لتدبير هذا الحوار، كل حسب اختصاصها، بإشراك مختلف الفاعلين والقوى الحية"، كما نبه المصدر ذاته إلى أن مثل هذه الدعوات، قد تغدي بشكل مباشر خطابات ونزعات التطرف ببلادنا.

ويدكر من جهة أخرى، أن اللجنة التنفيذية تدارست بعد ذلك، تصور الحزب للنموذج التنموي الجديد الذي أعدته لجينة خاصة من أطر وخبراء الحزب، حيث قدم رئيسها كريم غلاب عرضا مستفيضا ومتكاملا حول هذا المشروع "الذي يتميز بتوجهاته الخلاقة وبجرأة اقتراحاته في إطار المرجعية التعادلية المتجددة، وقد حظي بمناقشة جادة وعميقة لمختلف محاوره استمرت لأكثر من 6 ساعات" يبرز بلاغ اللجنة التنفيذية الذي أوضح أن المشروع قد تم عرضه، بعد إغنائه، لنقاش موسع على المستوى الحزبي كمرحلة أولى، ثم عرضه للنقاش العمومي مع مختلف الفعاليات المجتمعية في مرحلة ثانية.

وعلى المستوى التنظيمي، قررت اللجنة التنفيذية عقد الدورات العادية للمجالس الإقليمية للحزب خلال شهر مارس المقبل، تطبيقا للفصل 41 من النظام الأساسي للحزب.