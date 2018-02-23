صادم بحال الأفلام.. أب يحتجز ابنتيه التوأم ويغتصبهما لأكثر من 10 سنوات ﻿

أقدم أب بتقييد بنتيه التوأم وتجويعهما وضربهما واغتصابهما بطريقة بشعة بمنزله السكني المتواجد بمنيابولس، بولاية مينيسوتا الواقعة في شمال الولايات المتحدة الأميركية.

شوف تيفي

أقدم أب بتقييد بنتيه التوأم وتجويعهما وضربهما واغتصابهما بطريقة بشعة بمنزله السكني المتواجد بمنيابولس، بولاية مينيسوتا الواقعة في شمال الولايات المتحدة الأميركية.

وحسب ما كشفت عنه صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صباح يومه الجمعة، فإن المحكمة وجهت للأب المدعو جيري لي كاري البالغ من العمر 51 سنة تهمة الإغتصاب، الضرب والتجويع وغيرها من التهم، كما أكدت على أن البنتين الضحيتين يعانيان من "اضطرابات ذهنية".

وأضافت المصادر ذاتها، أن الأب الجاني استمر في تعذيب بنتيه التوأم لأزيد من 10 سنوات، قبل أن تنجح إحدى الفتاتين في الهروب والوصول إلى السلطات في شهر ماي 2017، لتتمكن بعدها السلطات الأمنية من اقتحام المنزل السكني وإنقاذ الفتاة الثانية.