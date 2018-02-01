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هام للمغاربة.. هذه قيمة أثمنة تذاكر مباراة المنتخب المغربي وصربيا بإيطاليا

بتاريــخ : 23 فبراير 2018 / 16:03 هام للمغاربة.. هذه قيمة أثمنة تذاكر مباراة المنتخب المغربي وصربيا بإيطاليا | سبور
هام للمغاربة.. هذه قيمة أثمنة تذاكر مباراة المنتخب المغربي وصربيا بإيطاليا
كشفت اللجنة المنظمة للمباراة الإعدادية بين المنتخب الوطني أمام صربيا المقرر إجراؤها في 23 مارس المقبل بتورينو بإيطاليا ثمن تذكرتها بالملعب الكبير الأولمبي انطلاقا من السابعة والنصف مساء.

شوف سبور

كشفت اللجنة المنظمة للمباراة الإعدادية بين المنتخب الوطني أمام صربيا المقرر إجراؤها في 23 مارس المقبل بتورينو بإيطاليا ثمن تذكرتها بالملعب الكبير الأولمبي انطلاقا من السابعة والنصف مساء.

وأعلنت اللجنة المنظمة على موقع « ليس تيكيت » عن مجموعة من الإجراءات أبرزها تخصيص المدرجات الشمالية للجمهور المغربي وحددت أثمنة التذاكر بها في 15 أورو و50 في الوقت الذي حددت المدرجات الخاصة بالضيوف للمنتخب الصربي مع الإحتفاظ بأثمنة التذاكر ذاتها المخصصة للجمهور المغربي، حسب ما جاء في يومية الصباح في عددها الصادر يومه الجمعة.

ومن جهتهم، سيسمح للأطفال البالغ سنهم ثلاث سنوات المرافقين من قبل ذويهم بالدخول دون اقتناء تذاكر على أن تتكلف اللجنة المنظمة بمنحهم وجبة غذائية.

هذا وستنطلق عملية بيع تذاكر المباراة الإستعدادية لمونديال روسيا، يوم 19 مارس المقبل ابتداء من الساعة 10 صباحا.

 

 

 

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المغرب صربيا شوف تيفي تورينو تذاكر مونديال

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