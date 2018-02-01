نجمي لـ '' شوف سبور'' الداودي كيخلص من جيبو على اللاعبين وقدم تضحيات كبيرة ولكن لابد من إثبات براءته ﻿

كشف محمد نجمي المدير التقني لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن حسن الداودي مدرب الفئات الصغرى قدم تضحيات جسيمة خلال إشرافه على لاعبيه، مؤكدا أنه رغم عدم توصله بمستحقاته المالية

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

كشف محمد نجمي المدير التقني لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن حسن الداودي مدرب الفئات الصغرى قدم تضحيات جسيمة خلال إشرافه على لاعبيه، مؤكدا أنه رغم عدم توصله بمستحقاته المالية فقد كان يكتري الملاعب من ماله الخاص لإجراء المباريات الودية والرسمية.

وقال نجمي في تصريح حصري لـ '' شوف سبور''، إن إدارة الفريق قررت توقيف الإطار الداودي حول الإتهامات الموجة له بخصوص الرشوة وإبتزاز أولياء اللاعبين قبل إشراكهم أبنائهم في المباريات إلى حين إتباث براءته عن طريق القضاء.

وتابع قائلا :'' الداودي ولدي وكنعرفو ملي كان لاعب شاب ولكن لابد من إثبات براءته عن طريق المحكمة قبل العودة لعمله داخل الرجاء''.