خبر جد سار للمغاربة... ''فيفا'' تتجه نحو منح المغرب شرف احتضان كأس العالم 2026 وهذا أروع ماقاله إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ﻿

كشفت تقارير إعلامية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم بات مقتنعا بمنح شرف تنظيم كأس العالم 2026 للمغرب باعتباره ممثلا للقارة الإفريقية التي لم تستضيف البطولة العالمية سوى مرة واحدة وحرمت في مناسبتين

'' شوف سبور''

كشفت تقارير إعلامية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم بات مقتنعا بمنح شرف تنظيم كأس العالم 2026 للمغرب باعتباره ممثلا للقارة الإفريقية التي لم تستضيف البطولة العالمية سوى مرة واحدة وحرمت في مناسبتين بسبب الفساد والرشوة بعدما كان المغرب مرشحا بقوة .

وحسب ذات المصادر، فإن المغرب يبقى مؤهلا لإنجاح هذه التظاهرة الكبرى بعد تجربة جنوب إفريقيا علما أنه يتوفرعلى البنيات الفندقية والبنيات التحتية كما سبق له أن سهر على إنجاح العديد من التظاهرات الدولية.

وأفادت المصادر نفسها، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قد يتجه نحو منح تنظيم مونديال 2026 للمغرب و إسناد الملف الثلاثي الأمريكي الشمالي مهمة تنظيم مونديال 2030 كما قامت به اللجنة الأولمبية الدولية قبل أشهر عندما أسندت لباريس استضافة أولمبياد 2024 وأسندت لمدينة لوس أنجلوس الأمريكية تنظيم أولمبياد 2028.

ومن جهة أخرى أكد جوزيف بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم ''فيفا''، يوم أمس الخميس في تغريدة على صفحته الرسمية في تويتر دعمه لملف المغرب لتنظيم كأس العالم 2026.

وفي نفس السياق، قال جياني إنفانتينو الرئيس الحالي للاتحاد الدولي في تصريح لوكالة ''إنترفاكس'' الروسية سنة 2016 أن الإتحاد مستعد لمنح المغرب شرف تنظيم كأس العالم 2026 دون اللجوء إلى التصويت ردا للإعتبار و تحقيقا للعدالة بعد أن سرق منه الحق في استضافته مرتين بسبب الرشاوى و الفساد.