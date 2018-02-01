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حصري..المخرج نوفل البراوي يلجأ إلى القضاء بعد إبعاده من إخراج مسلسل رمضاني

بتاريــخ : 23 فبراير 2018 / 15:14 حصري..المخرج نوفل البراوي يلجأ إلى القضاء بعد إبعاده من إخراج مسلسل رمضاني | ثقافة و فنون
حصري..المخرج نوفل البراوي يلجأ إلى القضاء بعد إبعاده من إخراج مسلسل رمضاني
كشف المخرج نوفل البراوي لـ ''شوف تيفي'' يومه الجمعة، استعداده للجوء إلى القضاء، ورفع دعوى قضائية على شركة أغلال بسبب قيام هذه الأخيرة بمنعه من إخراج مسلسل ''درب الحمام'' والذي سيعرض على القناة الأولى

"شوف تيفي":

كشف المخرج نوفل البراوي لـ "شوف تيفي" يومه الجمعة، استعداده للجوء إلى القضاء، ورفع دعوى قضائية على شركة أغلال بسبب قيام هذه الأخيرة بمنعه من إخراج مسلسل "درب الحمام" والذي سيعرض على القناة الأولى شهر رمضان المقبل.

وأوضح البراوي بأنه كان حامل مشروع المسلسل واشتغل فيه منذ البداية إلى غاية اختيار الممثلين،لكنه تفاجأ بإبعاده من هذا العمل دون منحه فرصة مناقشة هذا القرار.

وأكد البراوي بأنه كان ينوي القيام بعمل جيد يحترم ضوابط الاحتراف، ولهذا اعترض عن تأخير موعد تصوير مشاهد المسلسل بعد أن تبين له بأن الطاقم المكلف بالتصوير يوجد ضواحي مدينة أكادير لتصوير مشاهد خاصة بالقناة الأمازيغية.

وأبرز البراوي بأن سيقوم بجميع الإجراءات اللازمة للحصول على حقوقه ومن بينها اللجوء إلى القضاء.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الاحتراف نوفل البراوي درب الحمام رمضان

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