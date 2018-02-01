علاقة غرامية بين طالبين بـ''الماستر'' بالدار البيضاء تتحول إلى الابتزاز الجنسي ونشر صور خليعة عبر الواتساب.. والمصالح الأمنية تدخل على الخط ﻿

قدمت المصالح الأمنية بمنطقة أمن مولاي رشيد بالبيضاء أمام العدالة مطلع الأسبوع الجاري، طرفي قضية متعلقة بنشر صور خليعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي والإبتزاز الجنسي بالغين من العمر على التوالي 27 و

''شوف تيفي''

قدمت المصالح الأمنية بمنطقة أمن مولاي رشيد بالبيضاء أمام العدالة مطلع الأسبوع الجاري، طرفي قضية متعلقة بنشر صور خليعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي والإبتزاز الجنسي بالغين من العمر على التوالي 27 و 25 سنة.

وحسب ''اخبارية'' توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منها فيتعلق الأمر بطالبين بأحد أسلاك الماستر بالدار البيضاء، جمعت بينهما الدراسة، فتوطدت بينهما ثقة تطورت إلى علاقة غــراميـة، استتبعت منهما التواصل سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيقات التراسل الفوري، مما استتبع تبادل الصور في وضعيات حميمية بين الطرفين، وهو الأمر الذي استغله الطالب لابتزاز زميلته من أجل إخضاعها لرغباته الجنسية، قبل أن يعمد إلى مراسلة أقربائها بنفس الصور، في محاولة منه تشويه سمعتها.

هـــذا وتم الاهتداء إلــى المعني بالأمر بفضل مجهودات الفرقة المحلية لمحاربة الجريمة المعلوماتية؛ وجرى وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي أجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وتم تقديمه في حالة اعتقال رفقة الضحية التي قدمت أمام العدالة في حالة سراح لما سلف ذكره.