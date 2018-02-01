 الإعدام و المؤبد.. ينهـــي أخطر قصة حب سُجلت بدمٍ في تاريخ المغرب بين أرملة مرداس و عشيقها وهاشنو وقع ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

في خطوة كانت منتظرة.. جنوب إفريقيا تُسيس أحكام قضائها في ملف الفوسفاط المغربي وتُــنهي فصول تواطئها مع البوليساريو | بوليتيك

في خطوة كانت منتظرة.. جنوب إفريقيا تُسيس أحكام قضائها في ملف الفوسفاط المغربي وتُــنهي فصول

عاجل..هذا ما تقرر بخصوص أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه | بوليتيك

عاجل..هذا ما تقرر بخصوص أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه

فيديو رائع .. ابن الدولي المغربي يونس بلهندة يسجل هدف في لقطة رائعة وجمهور غلطة سراي يتفاعل معه | بووز

فيديو رائع .. ابن الدولي المغربي يونس بلهندة يسجل هدف في لقطة رائعة وجمهور غلطة سراي يتفاعل معه

عاجل..نقل صاحب رائعة سوق البشرية التي غناها الفنان عبد الوهاب الدكالي إلى مصحة خاصة بالبيضاء | ثقافة و فنون

عاجل..نقل صاحب رائعة ''سوق البشرية'' التي غناها الفنان عبد الوهاب الدكالي إلى مصحة خاصة بالبيضاء

فيلم قصير..أحلام الوداد في مواجهة سحر مازيمبي في نهائي السوبر الافريقي المثير (فيديو) | بووز

فيلم قصير..أحلام الوداد في مواجهة سحر مازيمبي في نهائي السوبر الافريقي المثير (فيديو)

عــاجل و رسميا: بلاغ هام من الوكيل العام للملك بخصوص توقيف بوعشرين من قلب مقر جريدة أخبار اليوم | بوليتيك

عــاجل و رسميا: بلاغ هام من الوكيل العام للملك بخصوص توقيف بوعشرين من قلب مقر جريدة أخبار اليوم

نقل 87 تلميذا إلى المستشفى بعد تسجيل حالات اختناق نتيجة الاشتباه في استنشاقهم لغاز البوتان بتازة | حوادث و حقوق

نقل 87 تلميذا إلى المستشفى بعد تسجيل حالات اختناق نتيجة الاشتباه في استنشاقهم لغاز البوتان بتازة

بوطازوت وحبيركو ببرنامج للا العروسة | ثقافة و فنون

بوطازوت وحبيركو ببرنامج ''للا العروسة''

عــــاجل:ها علاش الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اعتاقلات بوعشرين و كتحقق معاه | بوليتيك

عــــاجل:ها علاش الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اعتاقلات بوعشرين و كتحقق معاه

أمة استثنائية...

الإعدام و المؤبد.. ينهـــي أخطر قصة حب سُجلت بدمٍ في تاريخ المغرب بين أرملة مرداس و عشيقها وهاشنو وقع

بتاريــخ : 23 فبراير 2018 / 14:22 الإعدام و المؤبد.. ينهـــي أخطر قصة حب سُجلت بدمٍ في تاريخ المغرب بين أرملة مرداس و عشيقها وهاشنو وقع | مجتمع
الإعدام و المؤبد.. ينهـــي أخطر قصة حب سُجلت بدمٍ في تاريخ المغرب بين أرملة مرداس و عشيقها وهاشنو وقع
نهاية صادمة لأخطر قصة حب سُجلت بدم الغدر في تاريخ المغرب بين أرملة البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس بتخطيط و تنفيذ مع عشيقها هشام مشتري.

شــــوف تيفي:م غ

 

نهاية صادمة لأخطر قصة حب سُجلت بدم الغدر في تاريخ المغرب بين أرملة البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس بتخطيط و تنفيذ مع عشيقها هشام مشتري.

وبعد مرور أزيد من شهر على إستار الستار على هذه القضية بالحكم على المتهم الرئيسي هشام مشتري بالاعدام و عشيقته الأرملة الغادرة بالمؤبد، فإن هذه الأحكام من شأنها أن تفرق روح العشيقين من جديد بعدما أودعا بسجن عكاشة.

في هذا السياق علمت "شوف تيفي" أنه من المحتمل أن يتم نقل وفاء أرملة البرلماني عبد اللطيف مرداس، من سجن عكاشة إلى سجن تيفلت خلال الأشهر المقبلة.

كما من المنتظر أن يتم تحويل المستشار الجماعي السابق هشام مشتري من سجن عكاشة بالدارالبيضاء إلى سجن القنيطرة .

هذا و قد أسدل الستار على ملف مقتل البرلماني مرداس بعد الحكم بالإعدام على قاتله هشام مشتري و المؤبد على زوجته الخائنة و 50 سنة بين شركائهما.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شــــوف تيفي المغرب مرداس برلماني

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

هـــذه حقيقة تعرض أحد الجانحين إلى الاعتداء والضرب على خلفية تحريضة لامرأة محصنة على الفساد | مجتمع

هـــذه حقيقة تعرض أحد الجانحين إلى الاعتداء والضرب على خلفية تحريضة لامرأة محصنة على الفساد

3000 شرطي لتأمين مباراة السوبر الافريقي بين الوداد و مازيمبي | مجتمع

3000 شرطي لتأمين مباراة السوبر الافريقي بين الوداد و مازيمبي

انطــلاق أول جلسة رقمية بالمحكمة الابتدائية بمراكش | مجتمع

انطــلاق أول جلسة رقمية بالمحكمة الابتدائية بمراكش

هاذ شي خطير.. أفاعي بالقرب من مؤسسة تعليمية بإحدى القرى وبالتحديد بمكان يقضي به التلاميذ حاجاتهم+صور | مجتمع

هاذ شي خطير.. أفاعي بالقرب من مؤسسة تعليمية بإحدى القرى وبالتحديد بمكان يقضي به التلاميذ حاجاتهم+صور

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شهادات صادمة على لسان جيران الزوجة اللي قتلها راجلها و خشاها فماريو بطنجة | بــووز
منذ 12 دقيقة

شهادات صادمة على لسان جيران الزوجة اللي قتلها راجلها و خشاها فماريو بطنجة

جد مؤثر..قتلو ابتسام و لاحوها من فوق قنطرة بالمحمدية و العائلة تناشد المسؤولين..راجلها هو سبابها فهاذشي كامل وهاشنو وقع | بــووز

جد مؤثر..قتلو ابتسام و لاحوها من فوق قنطرة بالمحمدية و العائلة تناشد المسؤولين..راجلها هو سبابها فهاذشي كامل وهاشنو وقع

بالفيديو..كانوا كيحفرو لقاو عظــام بشرية فكازا وهاشنو وقع منين جات الشرطة العلمية | بــووز

بالفيديو..كانوا كيحفرو لقاو عظــام بشرية فكازا وهاشنو وقع منين جات الشرطة العلمية

بعد تجربة ستار أكاديمي..هناء الإدريسي تعترف لأول مرة ..مكيناش مصداقية فالبرامج .. تحاربت بزاف فالوسط الفني /هذه حقيقة منعي من دخول لبنان /ها شنو وقع ليا فالمطــار وها علاش المرأة المغربية محبوبة فالدول العربية | معانا فنان

بعد تجربة ستار أكاديمي..هناء الإدريسي تعترف لأول مرة ..مكيناش مصداقية فالبرامج .. تحاربت بزاف فالوسط الفني /هذه حقيقة منعي من دخول لبنان /ها شنو وقع ليا فالمطــار وها علاش المرأة المغربية محبوبة فالدول العربية

﻿

آخر المستجدات

في خطوة كانت منتظرة.. جنوب إفريقيا تُسيس أحكام قضائها في ملف الفوسفاط المغربي وتُــنهي فصول تواطئها مع البوليساريو | بوليتيك
منذ 23 دقيقة

في خطوة كانت منتظرة.. جنوب إفريقيا تُسيس أحكام قضائها في ملف الفوسفاط المغربي وتُــنهي فصول

عاجل..هذا ما تقرر بخصوص أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه | بوليتيك

عاجل..هذا ما تقرر بخصوص أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه

فيديو رائع .. ابن الدولي المغربي يونس بلهندة يسجل هدف في لقطة رائعة وجمهور غلطة سراي يتفاعل معه | بووز

فيديو رائع .. ابن الدولي المغربي يونس بلهندة يسجل هدف في لقطة رائعة وجمهور غلطة سراي يتفاعل معه

عاجل..نقل صاحب رائعة سوق البشرية التي غناها الفنان عبد الوهاب الدكالي إلى مصحة خاصة بالبيضاء | ثقافة و فنون

عاجل..نقل صاحب رائعة ''سوق البشرية'' التي غناها الفنان عبد الوهاب الدكالي إلى مصحة خاصة بالبيضاء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.