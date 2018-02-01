الإعدام و المؤبد.. ينهـــي أخطر قصة حب سُجلت بدمٍ في تاريخ المغرب بين أرملة مرداس و عشيقها وهاشنو وقع ﻿

نهاية صادمة لأخطر قصة حب سُجلت بدم الغدر في تاريخ المغرب بين أرملة البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس بتخطيط و تنفيذ مع عشيقها هشام مشتري.

شــــوف تيفي:م غ

نهاية صادمة لأخطر قصة حب سُجلت بدم الغدر في تاريخ المغرب بين أرملة البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس بتخطيط و تنفيذ مع عشيقها هشام مشتري.

وبعد مرور أزيد من شهر على إستار الستار على هذه القضية بالحكم على المتهم الرئيسي هشام مشتري بالاعدام و عشيقته الأرملة الغادرة بالمؤبد، فإن هذه الأحكام من شأنها أن تفرق روح العشيقين من جديد بعدما أودعا بسجن عكاشة.

في هذا السياق علمت "شوف تيفي" أنه من المحتمل أن يتم نقل وفاء أرملة البرلماني عبد اللطيف مرداس، من سجن عكاشة إلى سجن تيفلت خلال الأشهر المقبلة.

كما من المنتظر أن يتم تحويل المستشار الجماعي السابق هشام مشتري من سجن عكاشة بالدارالبيضاء إلى سجن القنيطرة .

هذا و قد أسدل الستار على ملف مقتل البرلماني مرداس بعد الحكم بالإعدام على قاتله هشام مشتري و المؤبد على زوجته الخائنة و 50 سنة بين شركائهما.