وزير العدل: المغرب ''سيواصل جهوده لاستكمال'' مسطرة تسليم ''سعيد شعو'' الذي يشكل موضوع مذكرة توقيف دولية للاتجار في المخدرات ﻿

قال وزير العدل محمد أوجار، اليوم الجمعة، إن المغرب ''سيواصل جهوده لاستكمال'' مسطرة تسليم سعيد شعو من هولندا إلى المغرب بهدف تمكين العدالة المغربية من محاكمته عن الأفعال الإجرامية الخطيرة التي يتابع

''شوف تيفي''

قال وزير العدل محمد أوجار، اليوم الجمعة، إن المغرب ''سيواصل جهوده لاستكمال'' مسطرة تسليم سعيد شعو من هولندا إلى المغرب بهدف تمكين العدالة المغربية من محاكمته عن الأفعال الإجرامية الخطيرة التي يتابع من أجلها.

وأوضح أوجار في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن السلطات المغربية أخذت علما باعتزام السلطات الهولندية استئناف قرار محكمة هولندية بشأن ترحيل شعو، والذي يشكل موضوع مذكرة توقيف دولية للاتجار في المخدرات، وأضاف الوزير أن السلطات القضائية في البلدين، على اتصال، وفقا لنص وروح اتفاق يونيو 2017، لاستكمال مسطرة طلب التسليم.

جدير بالذكر لم تستجب محكمة زيلاند الغربية برابان (جنوب هولندا)، التي أصدرت حكمها بعد ظهر أمس الخميس، لطلب تسليم سعيد شعو إلى المغرب.

هــذا وكانت وزارة الأمن والعدل الهولندية قد أعلنت في 29 يونيو الماضي أنها ألقت القبض على شعو، موضوع مذكرتي إيقاف دوليتين بتهمة ''تكوين عصابة إجرامية'' و''الاتجار الدولي في المخدرات''.