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قرعة الدوري الأوروبي تسفر عن مباريات حارقة

بتاريــخ : 23 فبراير 2018 / 13:13 قرعة الدوري الأوروبي تسفر عن مباريات حارقة | سبور
قرعة الدوري الأوروبي تسفر عن مباريات حارقة
أسفرت قرعة ثمن نهائي الدوري الأوروبي ''يوروبا ليغ''، اليوم الجمعة في مدينة نيون السويسرية عن مباريات قوية أبرزها تلك التي ستجمع بين فريق ميلان وأرسنال.
" شوف سبور":

أسفرت قرعة ثمن نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، اليوم الجمعة في مدينة نيون السويسرية عن مباريات قوية أبرزها تلك التي ستجمع بين فريق ميلان وأرسنال.

وتضم بطولة الدوري الأوروبي في دور الستة عشر العديد من الفرق البارزة مثل ميلان الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني وأرسنال الإنجليزي وليون ومرسيليا الفرنسيين.

ومن المنتظر أن تكون مباريات الذهاب في الثامن من شهر مارس المقبل ومباراة العودة في الخامس عشر منه.

 

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