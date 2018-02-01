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خطير .. عصابات إجرامية مسلحة بالسيوفة والكلاب المتوحشة كتفرض إتاوات 50 درهم على المواطنين بفاس

بتاريــخ : 23 فبراير 2018 / 12:58 خطير .. عصابات إجرامية مسلحة بالسيوفة والكلاب المتوحشة كتفرض إتاوات 50 درهم على المواطنين بفاس | حوادث و حقوق
خطير .. عصابات إجرامية مسلحة بالسيوفة والكلاب المتوحشة كتفرض إتاوات 50 درهم على المواطنين بفاس
طالب مجموعة من المواطنين المصالح الأمنية والسلطات بمدينة فاس، خلال الأسبوع الجاري، بوضع حد لنشاط عصابة إجرامية خطيرة، تطالب بإتاوات ودفع مبالغ مالية بشكل يومي تصل قيمتها إلى 50 درهما للأسر.

"شوف تيفي"

 

طالب مجموعة من المواطنين المصالح الأمنية والسلطات بمدينة فاس، خلال الأسبوع الجاري، بوضع حد لنشاط عصابة إجرامية خطيرة، تطالب بإتاوات ودفع مبالغ مالية بشكل يومي تصل قيمتها إلى 50 درهما للأسر.

وكشف المرصد الإخباري المغربي أن مواطنين من ساكنة حي المسيرة بمدينة فاس، نظموا وقفة احتجاجية، ناشدوا من خلالها السلطات من أجل إنقاذهم من عصابات إجرامية تفرض عليهم أتاوات وتقتحم بيوتهم وتسلبهم أموالهم ليلا مع استعمال العنف بالأسلحة البيضاء والرشاشات الغازية والكلاب.

وأوضح ضحايا هذه العصابة الإجرامية بأنهم يتعرضون بشكل يومي للتهديد، حيث يقتحم أفراد العصابة منازلهم لسرقتهم والاعتداء عليهم وسلبهم أموالهم بالقوة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي العصابة السلطات الأسلحة البيضاء

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