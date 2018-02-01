 هذه هي الحقيقة الكاملة الخاصة بهجوم عصابة إجرامية على حافلة للنقل العمومي بالقنيطرة ﻿
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هذه هي الحقيقة الكاملة الخاصة بهجوم عصابة إجرامية على حافلة للنقل العمومي بالقنيطرة

بتاريــخ : 23 فبراير 2018 / 12:48 هذه هي الحقيقة الكاملة الخاصة بهجوم عصابة إجرامية على حافلة للنقل العمومي بالقنيطرة | حوادث و حقوق
هذه هي الحقيقة الكاملة الخاصة بهجوم عصابة إجرامية على حافلة للنقل العمومي بالقنيطرة
ظهر شخص في شريط فيديو وهو يدلي بتصريحات على متن حافلة للنقل الحضري، أوضح فيها أن حوالي ثلاثين شخصا ينتمون لشبكة إجرامية استهدفوا ركاب الحافلة وعرضوها لأضرار مادية، كما زعم أنهم ألحقوا خسائر مماثلة

"شوف تيفي"

ظهر شخص في شريط فيديو وهو يدلي بتصريحات على متن حافلة للنقل الحضري، أوضح فيها أن حوالي ثلاثين شخصا ينتمون لشبكة إجرامية استهدفوا ركاب الحافلة وعرضوها لأضرار مادية، كما زعم أنهم ألحقوا خسائر مماثلة بحافلة أخرى وبسيارات خاصة.

وحسب بيان حقيقة صادر عن ولاية أمن القنيطرة فقد تفاعلت مصالح الأمن الوطني بجدية مع هذا الشريط، وباشرت بحثا دقيقا في النازلة، أوضح أن الأمر يتعلق بقضية سبق أن عالجتها ولاية أمن القنيطرة، بتاريخ 17 فبراير الجاري، وتم على إثرها توقيف أحد المتورطين فيها وتقديمه أمام العدالة بتهمة إلحاق خسائر مادية بآليات مخصصة للمنفعة العامة.

وأكد البيان بـأن التحريات، كشفت أن حقيقة النازلة تتمثل في نشوب خلاف بين شخصين يقطنان بحي "بام 2" بمدينة القنيطرة، سرعان ما تطور إلى تبادل للرشق بالحجارة، مما تسبب في تكسير زجاج حافلة للنقل الحضري، تدخلت على إثره مصالح الأمن وأوقفت أحد المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، حيث تم إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية قبل أن يتم تقديمه أمام النيابة العامة المختصة، في حين لا زال البحث متواصلا لتوقيف المشتبه فيه الثاني الذي جرى تشخيص هويته الكاملة.

وأوضحت ولاية أمن القنيطرة حقيقة النازلة كما هي موثقة في الإجراءات القضائية، فإنها تدحض بالمقابل، وبشكل قاطع، الأخبار التي زعمت أن هذا الاعتداء جرى تنفيذه في إطار شبكة إجرامية، وأن تنفيذه شارك فيه ثلاثون شخصا.

 

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مدينة القنيطرة الأفعال الإجرامية النقل الحضري

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