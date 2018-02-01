بايرن ميونخ يعقد مهمة ريال مدريد في التعاقد مع محمد صلاح ﻿

كشفت تقارير إعلامية، أن العرض الذي توصل به محمد صلاح لاعب فريق ليفيربول من فريق باييرن ميونخ عقد بشكل كبير مهمة الريال في الفوز بخدمات اللاعب المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

" شوف سبور"





كشفت تقارير إعلامية، أن العرض الذي توصل به محمد صلاح لاعب فريق ليفيربول من فريق باييرن ميونخ عقد بشكل كبير مهمة الريال في الفوز بخدمات اللاعب المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وأفادت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، أن النادي البافاري دخل في مفاوضات جادة مع مهاجم ليفربول، لسد الفراغ الذي سيخلفه رحيل الهولندي آريين روبن الشيء الذي يهدد إتمام صفقة المهاجم المصري مع الفريق الملكي.



وتوقعت الصحيفة أن تشهد فترة الانتقالات الصيفية المقبلة "صراعا شرسا" بين نادي ريال مدريد والبايرن للتعاقد مع صلاح.



ومعلوم أن صلاح انضم لليفربول الصيف الماضي قادما من روما الإيطالي مقابل 45 مليون يورو، وسجل 30 هدفا بقميص "الريدز" في مختلف المسابقات حتى الآن.





