انطــلاق أول جلسة رقمية بالمحكمة الابتدائية بمراكش ﻿

شهدت ابتدائية مراكش، الخميس 22 فبراير الجاري، انطلاق أول جلسة رقمية، بالمحكمة الابتدائية وذلك في إطار النهوض بقطاع العدالة بمراكش.

"شـوف تيفي"

شهدت ابتدائية مراكش، الخميس 22 فبراير الجاري، انطلاق أول جلسة رقمية، بالمحكمة الابتدائية وذلك في إطار النهوض بقطاع العدالة بمراكش.

و أصبح الآن بإمكان المحامون تسجيل نيابتهم في الملفات عن طريق رسالة الكترونية وكذا تقديم طلبات سحب مختلف النسخ، وتتويجا لكل هذه الانجازات بدأت المحكمة الابتدائية بمراكش بتجربة الجلسة الافتراضية أو الالكترونية كأول تجربة على الصعيد الوطني

وعرفت هذه الجلسة، استغلال أمثل لنظام معلوماتي بين كتابة الضبط والقضاة بالجلسة بعدما تم تجاوز كل ماهو ورقي.

هـــذا وتم البث تجريبيا للجلسة الافتراضية أو الالكترونية كأول تجربة على الصعيد الوطني، بحضور الأستاذ عبد القادر لطفي، رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش.