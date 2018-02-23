هاذ شي خطير.. أفاعي بالقرب من مؤسسة تعليمية بإحدى القرى وبالتحديد بمكان يقضي به التلاميذ حاجاتهم+صور ﻿

كشف معلم بإحدى المجموعات الفيسبوكية الخاصة بالأساتذة، عن عثوره قبل أيام على ثعبان بالقرب من السكن الوظيفي للمؤسسة التعليمية التي يدرس بها، ليسارع إلى قتله.

كشف معلم بإحدى المجموعات الفيسبوكية الخاصة بالأساتذة، عن عثوره قبل أيام على ثعبان بالقرب من السكن الوظيفي للمؤسسة التعليمية التي يدرس بها، ليسارع إلى قتله.

وأوضح هذا المعلم أن الخطير في الأمر هو تواجد هذا الثعبان في المكان الذي يقضي به التلاميذ حاجتهم بسبب عدم توفر المدرسة على مرحاض ومياه صالحة للشرب.

وكتب المعلم في تدوينته: " هذا الصباح قرب المسكن الوظيفي بالمؤسسة .. لمحت شيئا يتحرك بين الأعشاب الكثيفة دفعني فضولي لاستكشاف طبيعته لأرى زائرا غير مرغوب فيه لكن رغم ذلك قدمنا له حسن الضيافة .الخطير في الأمر أن تلاميذ المؤسسة وخاصة الصغار منهم يقضون حاجتهم بهذا المكان لعدم توفر المدرسة على مياه صالحة للشرب".