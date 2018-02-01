بالفيديو.. الرجاء يوقف المؤطر اللي طلب من أب طفل رجاوي يخلص عليه فاتورة ديال الضوء و الماء ﻿

قررت إدارة نادي الرجاء الرياضي توقيف حسن الداودي المؤطر بإحدى فئات صغار النادي و ذلك بعد تورطه في ملف ابتزاز أحد الأولياء.

"شوف سبور":

قررت إدارة نادي الرجاء الرياضي توقيف حسن الداودي المؤطر بإحدى فئات صغار النادي و ذلك بعد تورطه في ملف ابتزاز أحد الأولياء.

و كان ولي أحد صغار الرجاء كشف في تصريح حصري لـ"شوف تيفي" إقدام المؤطر حسن الداودي في أكثر من مناسبة على ابتزازه و طلب مقابل مالي من أجل تأهيل ابنه واستدعائه للمشاركة في مباريات الفئة، مما استوجب تدخل المدير التقني للنادي محمد نجمي، بقرار من رئيس النادي، و فتح تحقيق من أجل الوقوف على حيثيات الموضوع و إحالته على اللجنة التأديبية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حقه.

وكانت "شوف تيفي" سباقة للكشف عن الابتزاز الذي يتعرض له أولياء اللاعبين الصغار من طرف بعض المؤطرين ، من أجل السماح لهم بخوض أكبر عدد من المباريات وقبولهم في الفئة الكبرى