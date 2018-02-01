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اعتقال مغني راب أهان الإسلام بعدما صور فيديو كليب بالقرب من مسجد

بتاريــخ : 23 فبراير 2018 / 09:59 اعتقال مغني راب أهان الإسلام بعدما صور فيديو كليب بالقرب من مسجد | دولي
اعتقال مغني راب أهان الإسلام بعدما صور فيديو كليب بالقرب من مسجد
قامت الشرطة الماليزية، أمس الخميس، باعتقال ''ووي'' مغني راب ، بسبب توصلها بشكايات حول مقطع موسيقي مصور يضم راقصات يرتدين أقنعة كلاب، ويؤدون حركات فاحشة تهين الإسلام.

"شوف تيفي":

قامت الشرطة الماليزية، أمس الخميس، باعتقال "ووي" مغني راب ، بسبب توصلها بشكايات حول مقطع موسيقي مصور يضم راقصات يرتدين أقنعة كلاب، ويؤدون حركات فاحشة تهين الإسلام.

وحسب موقع قناة "سكاي نيوز" فإن هذا الفنان تم اعتقاله للمرة الثانية خلال عامين، حيت تلقت الشرطة أربعة شكاوى ، مفادها أن تسجيل مصور يحتفل بعام الكلب الصيني "أهان الإسلام ويمكن أن يؤثر سلبا على الوحدة والتناغم العرقي".

وأشار الموقع المذكور أن "ووي" جلس في مقطع مصور بعنوان "مثل كلب"، على كرسي في ساحة عامة في العاصمة الإدارية الحكومية مع راقصات يرتدين أقنعة الكلاب وهن ترقصن وخلفهن مسجد.

 

 

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