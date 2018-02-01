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خبر سار للجماهير الودادية قبل نهائي السوبر الإفريقي

بتاريــخ : 23 فبراير 2018 / 08:55 خبر سار للجماهير الودادية قبل نهائي السوبر الإفريقي | سبور
خبر سار للجماهير الودادية قبل نهائي السوبر الإفريقي
يتجه فوزي البنزرتي مدرب فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، نحو إشراك اللاعب الغاني دانييل أدجي، في نهائي مباراة كأس السوبر الإفريقي أمام تيبي مازيمبي الكونغولي.

شوف سبور : رشيد محمودي

يتجه فوزي البنزرتي مدرب فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، نحو إشراك اللاعب الغاني دانييل أدجي، في نهائي مباراة كأس السوبر الإفريقي أمام تيبي مازيمبي الكونغولي.

وكشفت مصادر ودادية، لشوف سبور، أن اللاعب أدجي تماثل للشفاء بعد إصابته خلال المباراة الودية التي جمعته مع فريق أولمبيك آسفي، مؤكدة أنه في كامل استعداده للدفاع عن ألوان القلعة الحمراء.

وحسب ذات المصادر، فإن اللاعب خاض معظم الحصص التدريبية بشكل عادي مع المجموعة وستكون مشاركته في نهائي سوى مسألة تقنية لاختبارات المدرب التونسي البنزرتي.

تجدر الإشارة إلى أن المباراة ستجرى يوم غد السبت على أرضية ملعب مركب محمد الخامس بداية من الساعة الرابعة و النصف زوالا.

 

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شوف سبور المغرب الوداد البنزرتي الغاني أدجي

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